Premiere perfekt: Olympiasiegerin aus China startet beim 18. Kugelstoßmeeting in Rochlitz

"Es ist ihr einziger Wettkampf in Europa, deshalb ist ihr Start bei uns schon etwas Besonderes", sagte Meetingchef Christian Sperling. Die Weltklasseathletin aus China, die 2021 in Tokio Olympiagold erkämpfte und zweifache Weltmeisterin (2017 u. 2019) ist, wird von Dieter Kollark betreut. Der Neubrandenburger führte unter anderen Astrid Kumbernuss zu drei WM-Titeln. In Erinnerung dürfte Gong Lijiao (34) den Leichtathletikfans auch als Dauerrivalin von Christina Schwanitz sein. Bei der Weltmeisterschaft 2015 schnappte die Sächsin der Lokalmatadorin aus Peking Gold weg. Prominent besetzt ist beim Challenger Meeting in Rochlitz auch der Männerwettbewerb. Mit den Italienern Leonardo Fabri, dem aktuellen Vizeweltmeister, und Vorjahressieger Zane Weir kommen zwei starke 22-Meter-Stoßer in die Muldestadt, die die deutschen Athleten hart fordern werden. (tt)

Service

Tickets für das 18. Rochlitzer Kugelstoßmeeting unter www.kugelstossmeeting-rochlitz.de