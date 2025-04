Freiberg/​Dresden 2 min.

Freiberger Forscher am Flughafen-Check-In: Was verbirgt sich da in dem grünen Gummiboot?

Die Beamten bei der Gepäckkontrolle wollten schon genau wissen, was da an Technik im Reisegepäck der Freiberger Forscher steckt. Das Team ist am Donnerstag in Richtung Amazonas aufgebrochen, wo es in den kommenden Wochen Gewässerproben nehmen wird.