AfD will harte Strafen für Graffiti-Sprayer in Sachsen

Dresden.

Die AfD im Sächsischen Landtag hat eine "Null- Toleranz-Strategie" gegenüber Graffiti-Sprayern verlangt. "Das heißt: Überführte Täter sollten harte Strafen und Schadenersatz fürchten müssen. Graffiti müssen schnellstens entfernt werden", erklärte der AfD-Innenpolitiker Sebastian Wippel am Montag in Dresden. Nach Angaben des sächsischen Innenministeriums wurden in den ersten sechs Monaten dieses Jahres 4159 Fälle von Graffiti-Schmierereien erfasst. Die Aufklärungsquote lag bei 13,2 Prozent. In elf Fällen wurden rechtskräftig Geldstrafen verhängt.