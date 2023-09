Bundespolizei stoppt Schleusung von Flüchtlingen

Berggießhübel/Bautzen.

Die Bundespolizei hat am Wochenende im Elbtal und Osterzgebirge zahlreiche illegal eingereiste Flüchtlinge aufgegriffen. Allein am Sonntag waren es im Bereich der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel 144 Migranten - Menschen aus Afghanistan, Ägypten, Libyen und Syrien. Bei den Kontrollen konnten die Beamten auch einen Schleuser aus der Ukraine festnehmen, wie die Inspektion am Montag mitteilte. Der 29-Jährige wurde in Bad Schandau mit 17 Flüchtlingen an Bord eines Kleintransporters aufgegriffen. Das Amtsgericht Dresden hat unterdessen Haftbefehl gegen ihn erlassen, der Mann befindet sich in Untersuchungshaft, hieß es.