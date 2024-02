CDU wirft Grünen Blockade der Bezahlkarte vor

Dresden.

Die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag hat den Grünen auf Bundesebene vorgeworfen, eine bundesweite Lösung zur Einführung der Bezahlkarte für Flüchtlinge zu torpedieren. Diese Blockade sei verantwortungslos und zeige einmal mehr den "migrationspolitischen Irrweg" der Grünen, erklärte CDU-Innenpolitiker Ronny Wähner am Sonntag in Dresden. "Die Bundesländer sind sich einig, dass wir diese in Deutschland brauchen, um die irreguläre Migration mit zu begrenzen. Die Grünen gefährden den sozialen Frieden für ihre ideologischen Tagträume."