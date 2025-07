Debatte um Zukunft des Dresdner Airports nimmt an Fahrt auf

Während am Flughafen Leipzig/Halle reger Betrieb herrscht, bleibt der Dresdner Airport deutlich ruhiger. Weniger Passagiere, hohe Kosten – und ein Geldgeber, der dem Standort den Rücken kehren will.

Leipzig/Halle/Dresden.

Die Diskussion über die Zukunft des Flughafens Dresden gewinnt an Schärfe - und das ausgerechnet in der Woche, in der der Dresdner Flughafen seinen 90. Geburtstag feiert. "Aktuell befinden sich beide Länder in konstruktiven Gesprächen über eine mögliche Anschlussfinanzierung ab 2027", teilte das sächsische Finanzministerium auf Anfrage mit. Hintergrund ist die wachsende wirtschaftliche Kluft zwischen den Flughäfen in Leipzig/Halle und Dresden – gerade jetzt zur Hauptreisezeit in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.