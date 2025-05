Drei Verletzte bei Streit - rassistische Parolen gerufen

In Torgau eskaliert ein Streit unter Jugendlichen zu einem gewalttätigen Vorfall. Es werden auch rassistische Parolen skandiert. Drei Mädchen werden verletzt.

Torgau.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen am Bahnhof in Torgau sind drei Mädchen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen bei dem Vorfall am Freitagabend auch rassistische Parolen gerufen worden sein.