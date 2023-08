Dresdner Filmnächte 2023 mit rund 228.000 Besuchern

Dresden.

Mit rund 228.000 Besuchern in acht Wochen fällt die Bilanz der Dresdner Filmnächte am Elbufer in dieser Saison geringer aus als im Rekordjahr 2022. Als Grund nannte eine Sprecherin der Veranstalter am Mittwoch auf Anfrage, dass es drei Konzerte weniger als 2022 gab. Die Resonanz auf die Kinovorstellungen habe auf dem üblichen Niveau gelegen. "Wir sind rundum zufrieden", sagte Matthias Pfitzner, einer der Geschäftsführer.