Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dem Tatverdächtigen wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. (Symbolbild)
Dem Tatverdächtigen wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. (Symbolbild) Bild: Boris Roessler/dpa
Dem Tatverdächtigen wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. (Symbolbild)
Dem Tatverdächtigen wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. (Symbolbild) Bild: Boris Roessler/dpa
Sachsen
Eifersucht als Motiv? 30-Jähriger stirbt nach Messerangriff
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Weißwasser ermittelt die Polizei nach einem tödlichen Streit wegen Mordes. Was bisher zu Motiv und Verdächtigem bekannt ist.

Weißwasser.

Nach einem Streit in Weißwasser in der Oberlausitz ist ein 30-Jähriger an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Gegen einen 34 Jahre alten Mann sei Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei mit. Er soll das Opfer mit einem Messer attackiert haben. Aktuellen Ermittlungen zufolge sei Eifersucht das Motiv gewesen, so die Polizei. Dem tatverdächtigen Deutschen wird Mord aus niedrigen Beweggründen vorgeworfen. 

Der Beschuldigte hat sich den Angaben zufolge bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die Ermittlungen der Mordkommission der Polizeidirektion Görlitz dauern an. Da der mutmaßliche Täter seine Lebensgefährtin zuvor gewaltsam gezwungen haben soll, ihn zu seinem Opfer zu führen, wird auch wegen Körperverletzung und Nötigung ermittelt.

Der 30-Jährige war am frühen Abend nach dem Hinweis einer Zeugin in Weißwasser gefunden worden. Er musste reanimiert werden und wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Am Dienstagabend starb der Mann an seinen Verletzungen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
22.09.2025
1 min.
30-Jähriger nach Streit in Lebensgefahr - Zeugen gesucht
Der Mann war am frühen Abend nach einem Hinweis einer Zeugin gefunden worden. (Symbolbild)
Bei einem Streit wird ein 30-Jähriger schwer verletzt und muss reanimiert werden. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
24.09.2025
2 min.
Razzia gegen mutmaßliche Sex-Erpresser
600 Einsatzkräfte haben in mehreren Bundesländern die Wohnungen von 70 Tatverdächtigen durchsucht. (Symbolbild)
Die Polizei hat Wohnungen in mehreren Bundesländern durchsucht. Im Fokus: Erpressung mit angeblichen Sex-Angeboten und bandenmäßiger Betrug.
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
Mehr Artikel