GEW ruft Lehrer und Erzieher zu Warnstreiks auf

Magdeburg.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ruft am Dienstag in Sachsen-Anhalt erneut Lehrkräfte und Hochschulbeschäftigte zum Warnstreik auf. Es solle einen ganztägigen Warnstreik geben mit Blick auf die Blockadehaltung der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder, teilte die GEW mit. Aufgerufen seien Mitglieder in der kreisfreien Stadt Magdeburg, den Landkreisen Altmarkkreis Salzwedel, Stendal, Börde, Jerichower Land, Salzlandkreis und Harz. Für den Mittag (11.30 Uhr) ist eine Kundgebung auf dem Domplatz in Magdeburg geplant.