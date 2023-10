Literarischer Herbst mit neuem Jugendprogramm

Das Leipziger Festival Literarischer Herbst hat sein Programm für Kinder und Jugendliche erweitert. Ein geplanter Auftritt von Alice Schwarzer sorgt allerdings im Vorfeld für Streit.

Leipzig.

Der Literarische Herbst in Leipzig hat neue Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien in das Festivalprogramm aufgenommen. In Kooperation mit dem Theater der Jungen Welt gebe es beim "Jungen Herbst" verschiedene Lesungen, aber auch Musik, sagte Veranstalter Nils Kahlefendt. Die Organisation des Literaturfestivals (23. bis 29. Oktober) wurde in diesem Jahr allerdings überschattet von Streit um einen geplanten Auftritt von Alice Schwarzer.