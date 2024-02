Naturschützer helfen Kommunen bei der Pflege von Gewässern

Chemnitz.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) will Kommunen in den vom Strukturwandel betroffenen Braunkohleregionen bei der Pflege ihrer Fließgewässer helfen. Mit dem Projekt "Lebendige Ufer" sollen sie bis Herbst 2026 bei der Erfüllung von EU-Vorgaben unterstützt werden, teilte der Verband am Donnerstag in Chemnitz mit. Nach der europäischen Wasserrahmenrichtlinie sollen bis 2027 alle Gewässer in einen guten Zustand gebracht werden. Laut BUND trifft das momentan gerade einmal auf sieben Prozent der sächsischen Gewässer zu.