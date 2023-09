Piwarz: Integration von Geflüchteten "schwierig"

Dresden.

Sachsen ist nach Angaben von Kultusminister Christian Piwarz bei der Aufnahme von Geflüchteten in das Schulsystem personell und räumlich an seine Grenzen angekommen. "Wir wissen ja alle, Integration, gerade das Erlernen der Sprache funktioniert nur, wenn das über Personal vermittelt wird", sagte der CDU-Politiker bei einer Befragung am Donnerstag im Landtag in Dresden. Die Lage sei "schwierig", da das hierfür nötige Personal fehle.