Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Straßenbahnbauer Heiterblick: Gespräche mit Interessenten laufen (Archivbild).
Straßenbahnbauer Heiterblick: Gespräche mit Interessenten laufen (Archivbild). Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa
Straßenbahnbauer Heiterblick: Gespräche mit Interessenten laufen (Archivbild).
Straßenbahnbauer Heiterblick: Gespräche mit Interessenten laufen (Archivbild). Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Straßenbahnbauer Heiterblick: Gespräche mit Interessenten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Straßenbahnbauer Heiterblick verhandelt mit mehreren Interessenten. Ziel: eine stabile Zukunft für das Unternehmen. Die Produktion läuft trotz Insolvenzverfahren weiter.

Leipzig.

Der angeschlagene Leipziger Straßenbahnbauer Heiterblick steht mit verschiedenen Interessenten in Verbindung. Die Gespräche seien fortgeschritten, sagte ein Sprecher des Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur. Alle Interessenten beabsichtigen demnach, eine Fortführung des Unternehmens sicherzustellen. 

"Entscheidend ist für uns das Gesamtpaket, um das Unternehmen in eine gute und stabile Zukunft zu führen", betonte der Sprecher. Die Namen der Bieter nannte er nicht. Das Unternehmen war Anfang Juli offiziell in ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung überführt worden.

Mit wesentlichen Kunden seien bereits Übereinkünfte über eine Fertigstellung der bestehenden Aufträge gefunden worden, erläuterte der Sprecher. Die operativen Arbeiten liefen weitgehend weiter. "Wir sind mit allen Vorlieferanten und allen Kunden im Gespräch, um – wenn mit den Kunden Einvernehmen besteht - die vorhandenen Aufträge möglichst zügig ausliefern zu können."

Das Unternehmen hatte seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit einer Kombination mehrerer Krisen begründet: Die Corona-Pandemie, unterbrochene Lieferketten, gestiegene Rohstoffpreise und Projektverzögerungen hätten die Lage zuletzt stark erschwert. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
27.09.2025
1 min.
Sonne und Wolken im Osten – Bodenfrost zum Wochenbeginn
In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt könnte es in der nächsten Woche Bodenfrost geben. (Symbolbild)
Nach sonnigen Tagen mit milden Temperaturen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen warnt der Deutsche Wetterdienst vor Bodenfrost in der nächsten Woche.
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
Mehr Artikel