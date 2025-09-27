Straßenbahnbauer Heiterblick: Gespräche mit Interessenten

Der Straßenbahnbauer Heiterblick verhandelt mit mehreren Interessenten. Ziel: eine stabile Zukunft für das Unternehmen. Die Produktion läuft trotz Insolvenzverfahren weiter.

Leipzig. Der angeschlagene Leipziger Straßenbahnbauer Heiterblick steht mit verschiedenen Interessenten in Verbindung. Die Gespräche seien fortgeschritten, sagte ein Sprecher des Unternehmens der Deutschen Presse-Agentur. Alle Interessenten beabsichtigen demnach, eine Fortführung des Unternehmens sicherzustellen.

"Entscheidend ist für uns das Gesamtpaket, um das Unternehmen in eine gute und stabile Zukunft zu führen", betonte der Sprecher. Die Namen der Bieter nannte er nicht. Das Unternehmen war Anfang Juli offiziell in ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung überführt worden.

Mit wesentlichen Kunden seien bereits Übereinkünfte über eine Fertigstellung der bestehenden Aufträge gefunden worden, erläuterte der Sprecher. Die operativen Arbeiten liefen weitgehend weiter. "Wir sind mit allen Vorlieferanten und allen Kunden im Gespräch, um – wenn mit den Kunden Einvernehmen besteht - die vorhandenen Aufträge möglichst zügig ausliefern zu können."

Das Unternehmen hatte seine wirtschaftlichen Schwierigkeiten mit einer Kombination mehrerer Krisen begründet: Die Corona-Pandemie, unterbrochene Lieferketten, gestiegene Rohstoffpreise und Projektverzögerungen hätten die Lage zuletzt stark erschwert. (dpa)