Wasserstofftechnologien: Masterstudiengang in Chemnitz

Wasserstoff gilt als ein Schlüssel der Energiewende und Chemnitz spielt bei diesen Entwicklungen vorn mit. Bald startet ein Masterstudiengang zu dem Thema.

Chemnitz. An der Technischen Universität Chemnitz (TU) startet ab dem kommenden Wintersemester der deutschlandweit erste Masterstudiengang Wasserstofftechnologien. Dieser vermittelt tiefgründige Kenntnisse über Wasserstoff und dessen Herstellungs-, Transport- und Nutzungsmöglichkeiten, wie die TU mitteilte.

Voraussetzung für dieses Masterstudium, das in der Regel im Wintersemester beginnt, ist ein Bachelorabschluss an der TU Chemnitz im Bachelorstudiengang Maschinenbau oder ein berufsqualifizierender Hochschulabschluss in einem inhaltlich gleichwertigen Studiengang.

Chemnitz ist einer von nur vier Standorten des nationalen Wasserstoffzentrums in Deutschland. Über den Innovationscluster HZwo, an dem die TU Chemnitz beteiligt ist, besteht ein direkter Draht zu mehr als 150 Unternehmen und Forschungseinrichtungen weltweit, wie es weiter hieß. (dpa)