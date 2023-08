Leerstand bei Büros steigt auf weltweites Rekordhoch

Noch nie standen so viele Bürogebäude leer wie aktuell. Vor allem in Nordamerika und Asien arbeiten Menschen vermehrt von zu Hause aus.

Frankfurt/Main.

Inmitten des Trends zum Homeoffice stehen laut einer Studie weltweit so viele Büros leer wie nie zuvor. Die Leerstandsquote lag im ersten Halbjahr auf dem Rekordhoch von 15,6 Prozent, wie der Immobilienspezialist Jones Lang LaSalle (JLL) in Frankfurt mitteilt. Während die Quote in Europa mit 7,6 Prozent unverändert blieb, wuchs sie in der Asien-Pazifik deutlich auf über 15 Prozent und in Nordamerika auf gut 20 Prozent - dort stand also jedes fünfte Büro leer. Für die Auswertung wurden rund 100 Immobilienmärkte weltweit analysiert.