Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im VW-Vorstandshochhaus übernimmt ein Neuer das Beschaffungsressort. (Archivbild)
Im VW-Vorstandshochhaus übernimmt ein Neuer das Beschaffungsressort. (Archivbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Im VW-Vorstandshochhaus übernimmt ein Neuer das Beschaffungsressort. (Archivbild)
Im VW-Vorstandshochhaus übernimmt ein Neuer das Beschaffungsressort. (Archivbild) Bild: Julian Stratenschulte/dpa
Wirtschaft
Mitten in drohender Chipkrise: VW-Beschaffungsvorstand geht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

VW setzt mitten im Halbleitermangel auf einen geplanten Vorstandswechsel und betont: kein Zusammenhang mit der Chipkrise.

Wolfsburg.

Mitten in der drohenden Chipkrise wechselt VW den Beschaffungsvorstand der Kernmarke aus. Dirk Große-Loheide (61) scheide Ende des Monats im Rahmen einer länger geplanten Altersregelung aus, teilte der Konzern in Wolfsburg mit. Seine Funktion übernehme ab November Karsten Schnake, bisher Beschaffungsvorstand bei Škoda, wo er noch bis Ende 2025 kommissarisch im Amt bleibe.

Mit der aktuellen Chipkrise habe der Wechsel nichts zu tun, betonte VW auf Nachfrage. Der Wechsel sei lange geplant und vereinbart gewesen. Dirk Große-Loheide wurde 1964 in Hannover geboren. Er ist seit 1990 bei VW und seit 2023 Beschaffungsvorstand der Marke VW. Bei VW können Mitarbeiter im Rahmen sogenannter "Zeit-Wertpapiere" bereits deutlich vor Erreichen des Rentenalters aus dem Arbeitsleben ausscheiden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:14 Uhr
3 min.
„Haben die besseren Sportsitze“: So witzelt Revell über Chipkrise und möglichen Produktionsstopp bei Volkswagen
Steht im VW-Werk Zwickau (links) ab nächster Woche Kurzarbeit an? Der Konzern widerspricht einem Bericht der „Bild“. Derweil nutzt Revell die Chipkrise bei VW für Werbung in eigener sache.
Volkswagen hat es derzeit alles andere als leicht. Die Nachfrage nach Elektroautos ist nicht so, wie sie sein sollte - und jetzt gibt es auch noch eine Chipkrise. Da meldet sich der Modellbauer Revell frech zu Wort.
Patrick Hyslop
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
22.10.2025
2 min.
VW warnt vor möglichen Engpässen durch Nexperia-Lieferstopp
Nexperia-Produktion in Hamburg. (Archivbild)
Die Krise um den Chip-Zulieferer Nexperia spitzt sich zu. VW schließt kurzfristige Engpässe nicht mehr aus.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:46 Uhr
3 min.
Dauerpfiffe für VfB-Profis: Stuttgart verliert in Istanbul
Tiago Tomas (links) und der VfB taten sich in Istanbul lange schwer
Der VfB Stuttgart bekommt bei Fenerbahce Istanbul das erwartete Pfeifkonzert. In einem hitzigen Spiel setzen sich die Gastgeber von Trainer Domenico Tedesco knapp durch.
Nils Bastek, dpa
20:41 Uhr
4 min.
Vogelgrippe breitet sich aus - Agrarminister beraten
Nach dem Ausbruch der Vogelgrippe in Baden-Württemberg müssen in einem Geflügelbetrieb im Alb-Donau-Kreis südöstlich von Stuttgart rund 15.000 Tiere getötet werden.
Tausende Kraniche verenden, Hunderttausende Nutztiere werden getötet: Die Vogelgrippe breitet sich aus. Bund und Länder suchen nach einem gemeinsamen Vorgehen gegen das tödliche Virus.
Marie Kerres (dpa)
Mehr Artikel