USA dominieren die Börsen – Deutsche Firmen Außenseiter

Nvidia, Apple, Microsoft: US-Konzerne geben an den Börsen den Ton an. Aus Deutschland kommen nur wenige der wertvollsten Unternehmen der Welt. Ein Konzern aber schafft es an Europas Spitze.

Frankfurt/Main. Unter den wertvollsten Börsenkonzernen der Welt sind nur drei deutsche. SAP, Siemens und die Deutsche Telekom sind nach einer Studie der Beratungsgesellschaft EY die einzigen deutschen Vertreter in der Liste der Top 100, die von US-Tech-Konzernen dominiert wird. Allerdings erleben deutsche Aktien einen Aufwärtstrend, während die US-Börsen mit der unvorhersehbaren Zollpolitik von Donald Trump schwächeln.

Nvidia vor Apple: US-Konzerne in eigener Liga

Auf Platz eins der Rangliste steht der Chipkonzern Nvidia, der vom Boom um Künstliche Intelligenz (KI) profitiert. Er brachte es zum Stichtag 30. Juni auf einen Börsenwert von rund 3,85 Billionen Dollar und löste damit den iPhone-Hersteller Apple ab, der auf Platz drei landet. Auf Rang zwei liegt Microsoft.

Nvidia-Chef Jensen Huang: Der Chipkonzern ist dank des Booms um KI wertvollstes Unternehmen der Welt - vor Apple (Archivbild) Bild: Chiang Ying-ying/AP/dpa Nvidia-Chef Jensen Huang: Der Chipkonzern ist dank des Booms um KI wertvollstes Unternehmen der Welt - vor Apple (Archivbild) Bild: Chiang Ying-ying/AP/dpa

Die USA stellen allein 60 der 100 wertvollsten Börsenkonzerne der Welt. Unter den Top 10 sind neun amerikanische, darunter die Google-Mutter Alphabet, der Facebook-Konzern Meta und Amazon. Nur der Ölkonzern Saudi Aramco auf Platz 7 durchbricht die Reihe der US-Konzerne.

Wenig überraschend seien die sechs wertvollsten Unternehmen stark bei KI engagiert, sagt Henrik Ahlers, Vorsitzender der Geschäftsführung von EY. Auch wenn die Börseneuphorie zuletzt abebbte: "Künstliche Intelligenz wird auch in den kommenden Jahren eine weiter steigende Bedeutung in vielen Branchen haben."

SAP wertvollstes Unternehmen in Europa

Von der Begeisterung für KI profitiert auch der wertvollste Dax-Konzern: SAP klettert mit einem Börsenwert von fast 354 Milliarden Dollar per Ende Juni (rund 300 Mrd. Euro) auf Platz 27 im Ranking. Erstmals seit Auflage der Studie 2007 sei mit dem Softwarekonzern ein deutsches Unternehmen das wertvollste in Europa. Siemens landete auf Platz 74, die Deutsche Telekom auf Rang 88.

SAP-Chef Christian Klein: Der Walldorfer Softwarekonzern ist das wertvollste Dax-Unternehmen (Archivbild) Bild: Uwe Anspach/dpa SAP-Chef Christian Klein: Der Walldorfer Softwarekonzern ist das wertvollste Dax-Unternehmen (Archivbild) Bild: Uwe Anspach/dpa

Wegen der sprunghaften Politik von Trump haben Großinvestoren Milliardenbeträge aus den USA abgezogen. So legten Europas Top-Unternehmen im ersten Halbjahr an der Börse stärker zu als die Amerikaner. Und der deutsche Leitindex Dax knackte erneut Rekorde.

Mit der Rally schneidet Deutschland unter den 300 wertvollsten Börsenkonzernen der Welt wieder etwas besser ab - sieben Konzerne schafften es Ende Juni in die erweiterte Top-Auswahl, darunter Allianz (106), Siemens Energy (217) und Münchener Rück (246). Rheinmetall klettert mit dem Rüstungsboom auf Platz 204.

Autobranche schwächelt

Spuren hinterlässt die Krise der Autoindustrie. Waren Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW und Porsche Ende 2023 allesamt noch in den Top 300 vertreten, notierten sie zuletzt abgeschlagen auf den Rängen 381, 402, 405 und 484. Generell sei Europas Autoindustrie an der Börse im Hintertreffen, so EY. Der chinesische Autokonzern BYD lande dagegen schon auf Platz 121. (dpa)