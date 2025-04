Erzgebirge 3 min.

Geschäftsführer des Erzgebirgsklinikums im Rückblick auf Corona-Pandemie: „Ich habe das erste Mal echte Ratlosigkeit bei Ärzten erlebt“

Fünf Jahre nach dem ersten Corona-Lockdown in Deutschland. Trotz heftiger Kritik an manchen Maßnahmen und fehlender Aufarbeitung bis heute sind sich Experten einig, es habe zum Lockdown am 22. März keine Alternative gegeben. Katrin Kablau, Chefreporterin im Erzgebirge, sprach darüber mit dem Geschäftsführer des Erzgebirgsklinikums, Marcel Koch.