Schwerer Verkehrsunfall im Erzgebirge: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

171125 VKU Lichtenberg schwer. Zu einen schweren Verkehrsunfall kam es am Montag Abend gegen 18.45 Uhr auf der Dorfstraße in Lichtenberg Kreis Mittelsachsen. Ein 34 Jähriger Mercedes Sprinter Fahrer kam auf einer Brücke nach rechts auf den Gehweg, dabei stieß er mit der rechten Fahrzeugseite gegen ein Geländer. Der Transporter fuhr dann nach links und kam auf ein Privatgrundstück zum stehen. Der 34 Jährige wurde in ein Krankenhaus gefahren. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Lichtenberg, Weigmannsdorf/Müdisdorf, Werkfeuerwehr Felix Schoeller Weißenborn, Notarzt, Rettungswagen und Polizei. Text SMC und Foto Marcel Schlenkrich Foto: Marcel Schlenkrich Bild: Marcel Schlenkrich