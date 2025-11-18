Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
171125 VKU Lichtenberg schwer. Zu einen schweren Verkehrsunfall kam es am Montag Abend gegen 18.45 Uhr auf der Dorfstraße in Lichtenberg Kreis Mittelsachsen. Ein 34 Jähriger Mercedes Sprinter Fahrer kam auf einer Brücke nach rechts auf den Gehweg, dabei stieß er mit der rechten Fahrzeugseite gegen ein Geländer. Der Transporter fuhr dann nach links und kam auf ein Privatgrundstück zum stehen. Der 34 Jährige wurde in ein Krankenhaus gefahren. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Im Einsatz waren die Feuerwehren Lichtenberg, Weigmannsdorf/Müdisdorf, Werkfeuerwehr Felix Schoeller Weißenborn, Notarzt, Rettungswagen und Polizei. Text SMC und Foto Marcel Schlenkrich Foto: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Schwerer Verkehrsunfall im Erzgebirge: Mehrere Feuerwehren im Einsatz
Von Marcel Schlenkrich
Ein Mann ist am Montagabend in Lichtenberg bei Freiberg verunglückt: Sein Transporter war von der Straße abgekommen.

Nach einem Verkehrsunfall ist der 34-jährige Fahrer eines Transporters ins Krankenhaus gebracht worden. Der Wagen war am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf einer Brücke auf der Dorfstraße in Lichtenberg nach rechts auf den Gehweg geraten. Dabei stieß er ersten Angaben zufolge mit der rechten Fahrzeugseite gegen ein Geländer. Der Transporter fuhr...
