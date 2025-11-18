Schwerer Verkehrsunfall im Erzgebirge: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Freiberg
Ein Mann ist am Montagabend in Lichtenberg bei Freiberg verunglückt: Sein Transporter war von der Straße abgekommen.
Nach einem Verkehrsunfall ist der 34-jährige Fahrer eines Transporters ins Krankenhaus gebracht worden. Der Wagen war am Montagabend gegen 18.45 Uhr auf einer Brücke auf der Dorfstraße in Lichtenberg nach rechts auf den Gehweg geraten. Dabei stieß er ersten Angaben zufolge mit der rechten Fahrzeugseite gegen ein Geländer. Der Transporter fuhr...
