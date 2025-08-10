17-Jähriger greift Rettungssanitäter an

Ein junger Mann ist stark alkoholisiert und soll deshalb behandelt werden. Doch dann schlägt er zwei Sanitäter.

Dresden.

Ein 17-Jähriger hat in Dresden zwei Rettungssanitäter angegriffen. Laut Polizei verletze er sie durch mehrfache Boxhiebe gegen die Brust. Demnach sollte der junge Mann am späten Samstagabend wegen des Verdachts auf eine Alkoholvergiftung in einem Krankenhaus behandelt werden, als es zu der Attacke kam. Der 17-Jährige habe dabei mehr als 2,7 Promille Alkohol im Blut gehabt. Auch Polizisten konnten ihn demzufolge nicht beruhigen, sodass er schließlich in Gewahrsam genommen wurde. (dpa)