Acht weitere Polizisten unter Extremismusverdacht

Dresden.

Acht Polizisten aus Sachsen sind im ersten Halbjahr unter Extremismusverdacht geraten. Dabei gehe es um Verharmlosung oder Verherrlichung des Nationalsozialismus sowie um das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, informierte Innenminister Armin Schuster (CDU) am Dienstag in Dresden. Sechs der neuen Verdachtsfälle gingen aus Beiträgen oder Äußerungen in sozialen Medien hervor. "Wir schauen genau hin und gehen jedem Verdachtsfall konsequent nach, denn für Extremisten ist im Staatsdienst kein Platz", betonte Schuster.