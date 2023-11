Astrid Böhmisch wird neue Direktorin der Leipziger Buchmesse

Nach mehr als 30 Jahren bekommt die Leipziger Buchmesse eine neue Führung. Astrid Böhmisch löst Oliver Zille im neuen Jahr an der Spitze ab. Sie sieht in der Aufgabe eine spannende Herausforderung.

Leipzig.

Astrid Böhmisch (49) wird die neue Direktorin der Leipziger Buchmesse. Sie tritt zum 1. Januar kommenden Jahres die Nachfolge von Oliver Zille an, wie die Leipziger Messe am Montag mitteilte. Die studierte Germanistin und Anglistin ist in Berlin als Beraterin für Medienunternehmen tätig und verantwortete bis 2022 als General Manager die deutschsprachigen Märkte der Bookwire GmbH mit einer großen Bandbreite an Verlagskunden für das digitale Buchgeschäft.