Ausbildungsmarkt in Ostsachsens Handwerk stabil

Dresden.

Trotz konjunktureller Sorgen vor allem im Baugewerbe bleibt der Ausbildungsmarkt im ostsächsischen Handwerk stabil. Nach Angaben der Handwerkskammer Dresden vom Freitag haben im neuen Lehrjahr bisher 2035 junge Menschen eine Lehre in einem Betrieb begonnen. Die Zahlen lägen auf Vorjahresniveau. Die 469 Frauen und 1566 Männer lernten in einem von über 80 Berufen. Ende September 2022 hatten 2039 junge Menschen ihren Lehrvertrag fest in der Tasche.