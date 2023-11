Paritätischer: Teilhabepaket hilft etwa jedem siebten Kind

Dresden/Berlin.

Bei einem Großteil der Kinder und Jugendlichen aus Bürgergeld-Familien in Sachsen kommt neuen Berechnungen zufolge nichts vom sogenannten Bildungs- und Teilhabepaket an. Nur 13,4 Prozent der Kinder zwischen 6 und 14 Jahren profitieren im Land von dieser Leistung, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Untersuchung des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hervorgeht, die auf Daten der Bundesagentur für Arbeit beruht. Das ist lediglich etwa jedes siebte Kind. Damit liege die Quote unter dem Bundesdurchschnitt von 18 Prozent.