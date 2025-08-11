Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sachsenforst will die Gohrischheide weiter gesperrt lassen. (Archivbild)
Sachsenforst will die Gohrischheide weiter gesperrt lassen. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Sachsenforst will Gohrischheide weiter gesperrt lassen
Seit dem verheerenden Waldbrand vor einem Monat durfte die Gohrischheide nicht betreten werden. Jetzt läuft das Verbot zwar theoretisch erst einmal aus, aber das Areal dürfte gesperrt bleiben.

Meißen.

Die von einem Waldbrand betroffene Gohrischheide soll nach dem Willen von Sachsenforst zunächst weiter für Besucher gesperrt bleiben. Einen entsprechenden Antrag stellte der Staatsbetrieb an die zuständige Böhrde im Landratsamt Meißen. Der derzeitige Zustand lasse das Betreten des Gebietes noch nicht zu, sagte Sachsenforst-Sprecher Lars Richter der Deutschen Presse-Agentur. 

Die Allgemeinverfügung des Landkreises, mit der ein Zutritt zu dem Waldstück bei Zeithain seit 11. Juli verboten ist, läuft eigentlich am Dienstag aus. Auch die sonst zugänglichen Wege etwa zum Heideturm bei Spansberg sind betroffen. Die Gohrischheide ist ein Naturschutzgebiet und unterliegt Beschränkungen, das Terrain war früher Truppenübungsplatz und ist mit Munition belastet. 

Größter Waldbrand in Sachsen seit Jahrzehnten

Am 1. Juli war dort ein verheerender Waldbrand ausgebrochen und hatte tagelang Hunderte Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte in Atem gehalten. Die Forstverwaltung stufte das Feuer als größten Waldbrand der vergangenen Jahrzehnte in Sachsen ein. Rund 2.400 Hektar und damit mehr als drei Viertel des Naturschutzgebietes waren betroffen. 

Sämtliche für dieses Jahr geplanten Veranstaltungen dort wie geführte Wanderungen mit dem Geländebus, per Fahrrad oder zu Fuß waren bereits abgesagt worden. (dpa)

