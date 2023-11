Staatswald: Sachsenforst beklagt schlechte Saatgut-Ausbeute

Altenberg.

Die Bäume in Sachsens Wäldern haben in diesem Jahr nach Angaben des staatlichen Forstbetriebes viel zu wenig Saatgut abgeworfen, um den Bedarf für den Waldumbau zu decken. Die Bilanz sei "durchwachsen bis ernüchternd", sagte Landesforstpräsident Utz Hempfling am Mittwoch. Es seien 110 Kilogramm reinen Saatgutes im Staatswald zusammengekommen. Benötigt würden allerdings 500 Kilogramm, um genug neue Bäume heranzuziehen. Die Forstleute müssten nun versuchen, Saatgut zu importieren.