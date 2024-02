Volksantrag auf Bildungsurlaub: rund 21.000 Unterschriften

Bayern und Sachsen sind derzeit die beiden einzigen Bundesländer, in denen es keinen gesetzlichen Anspruch auf Bildungsurlaub gibt. Das soll sich nach Meinung vieler Menschen in Sachsen ändern.

Dresden.

Für den Volksantrag zu fünf Tagen Bildungsurlaub pro Jahr in Sachsen sind zur Halbzeit rund 21.000 Unterschriften eingegangen. Damit ist gut die Hälfte der erforderlichen Anzahl erbracht. "Die Frühblüher kündigen den Frühling an. Anfang März rufen wir zum nächsten Aktionszeitraum auf. Rund um den Frauentag wollen wir Frauen und ihre Leistungen in den Mittelpunkt rücken", erklärte Daniela Kolbe, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), am Freitag in Dresden. Während Männer verstärkt "Aufstiegsfortbildungen" besuchten und an ihrer Karriere arbeiteten, nähmen Frauen insgesamt häufiger an "Anpassungsfortbildungen" teil. "Aber die Weiterbildungsbedarfe sind viel umfassender. Auch deshalb braucht es ein Recht auf bezahlte Freistellung für Weiterbildung in Sachsen."