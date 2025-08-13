Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Gold und Small Caps: So viel Beimischung im Depot ist okay

Für mehr Sicherheit ein Klassiker im Depot: Gold gilt seit jeher als krisenfest.
Für mehr Sicherheit ein Klassiker im Depot: Gold gilt seit jeher als krisenfest. Bild: Andreas Arnold/dpa/dpa-tmn
Für mehr Sicherheit ein Klassiker im Depot: Gold gilt seit jeher als krisenfest.
Für mehr Sicherheit ein Klassiker im Depot: Gold gilt seit jeher als krisenfest. Bild: Andreas Arnold/dpa/dpa-tmn
Finanzen
Gold und Small Caps: So viel Beimischung im Depot ist okay
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Um sich ein erfolgversprechendes Wertpapierdepot aufzubauen, braucht es in der Regel nicht viele verschiedene Titel. Wer aber die Abwechslung sucht, kann durchaus Exoten beimischen.

Frankfurt/München.

Wenn es darum geht, ein möglichst renditestarkes und gleichzeitig risikoarmes Börsendepot aufzubauen, kommt man um breit diversifizierte Aktien- und Anleihe-ETFs kaum herum. Wer möchte, kann aber in geringer Gewichtung auch andere Anlageklassen beimischen. Der Klassiker: Gold.

"Das ist ein Wertspeicher, der ein Portfolio diversifiziert und als Versicherung gegen Hyperinflation taugt", sagt Ali Masarwah, Geschäftsführer des Finanzanlagenvermittlers Envestor. Und Gold kann eben nicht nur physisch in den Tresor wandern. Wer sich für Gold-ETCs (börsengehandelte Rohstoffe) oder Gold-ETFs (börsengehandelte Indexfonds) entscheidet, kann sich das Edelmetall auch als Wertpapier ins Depot holen. In den vergangenen beiden Jahren hat der Goldpreis stark zugelegt - allein seit August 2024 beträgt der Zuwachs mehr als 35 Prozent. Dass sich solche Renditen in den kommenden Jahren wiederholen, glaubt Masarwah aber nicht.

Von Themen-ETFs besser die Finger lassen

Als Beimischung könnten aber etwa auch Small Caps dienen, sagt Fabian Frey, Finanzberater beim Vermögensverwalter VZ Vermögenszentrum. Das sind Aktien von vergleichsweise kleinen Unternehmen, in die man im Sinne der Diversifikation investieren könne. Deren Kurse schwanken meist stärker im Wert als es bei großen Unternehmen der Fall ist. Dafür sind aber auch die Renditeaussichten besser.

Dabei gilt grundsätzlich: Mehr als zehn Prozent des Gesamtvermögens sollten die Beimischungen insgesamt nicht ausmachen.

Wovon Anlegerinnen und Anleger laut Frey selbst in geringem Umfang die Finger lassen sollten: Themen-ETFs. Diese Fonds vereinen Wertpapiere unterschiedlicher Unternehmen, die alle im selben Sektor tätig sind - etwa KI, Krypto oder Biotechnologie. Frey zufolge eignen sich solche ETFs nicht für eine langfristige Geldanlage. Bei Themen-ETFs können die Wertschwankungen enorm sein, die Renditeerwartungen rechtfertigen das höhere Risiko oft nicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
5 min.
Börsenturbulenzen? So machen Sie Ihr Depot krisenfest
Auch in turbulenten Börsenzeiten die Ruhe bewahren? Wer sein Depot geschickt zusammensetzt, dürfte das wohl deutlich besser können.
Wenn die Kurse purzeln und das Depot plötzlich an Wert verliert, werden viele Anleger auf einmal nervös. Ein wenig muss man so etwas aushalten können. Ein wenig lässt sich aber auch vorbeugen.
Beate Kaufmann, dpa
16:30 Uhr
3 min.
Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans
Auch der polnische Präsident hat sich zum Banner von Fans von Maccabi Haifa geäußert.
Ein Transparent in einem ungarischen Fußballstadion sorgt für heftige Kritik. Israelische Fans entrollen ein mehr als fragwürdiges Plakat - was für viel Verstimmung in Polen sorgt.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
29.07.2025
4 min.
Kein Ende beim Gold-Boom: Wie Anleger profitieren können
Übt nicht nur in physischer Form eine Faszination auf Anlegerinnen und Anleger aus: Gold.
Obwohl die Kursrally vorerst abgeflacht ist, bleibt der Goldpreis auf einem hohen Niveau. Anlegerinnen und Anleger können auf verschiedene Art und Weisen investieren - und so am Erfolg teilhaben.
Lutz Alexander, dpa
16:30 Uhr
4 min.
BSV Sachsen Zwickau: Warum Trainer Norman Rentsch den schlechten Start gegen Leipzig wichtig fand
Mit sieben Toren war Laura Penzes am Donnerstag erfolgreichste Werferin des BSV Sachsen Zwickau im Testspiel gegen den HC Leipzig.
Knapp zwei Wochen bleiben den Bundesliga-Handballerinnen noch bis zum ersten Punktspiel in Oldenburg. Welche Mittel in der neuen Saison mehr Erfolge bringen könnten.
Anika Zimny
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel