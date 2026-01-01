Ostern 2025 in Sachsen: Veranstaltungen und Tipps für die ganze Familie
Tipps in der Region
Chemnitz und Umland
Chemnitzer Umland
Winterferien im Chemnitzer Umland: Fünf Tipps von Winterzauber bis Nudeln satt
Chemnitz
Vom Kaukasus nach Chemnitz: Georgier ist der am weitesten angereiste Aussteller der Reisemesse
Erzgebirge
Aue/Schwarzenberg
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Von Weltenbummlern, Wanderungen bis zur Märchenerzählerin
Olbernhau
Gleich gepackt statt nur geträumt: In diesem Laden im Erzgebirge gibt es mehr als nur Tipps
Mittelsachsen
Mittweida/Penig
Die Tipps zum Schnitt nach dem Apfel-Rekordjahr: Expertin kümmert sich in Penig und Mittweida um die Obstbäume
Freiberg
„Lieber ohne Strom und Heizung, als unter Putins Russland leben“: Leben in der Ukraine vier Jahre nach Kriegsbeginn
Penig
„Durchschnaufen muss ausfallen“: Anmeldefrist läuft – Sekretariat im Gymnasium Penig im Dauerstress
Vogtlandkreis
Reichenbach
Vor dem Schulanfangs-Renner in Reichenbach: „Bitte suchen Sie nicht erst am Autohaus einen Parkplatz“
Reichenbach
Für einen Reichenbacher Schüler fiel die Klassenfahrt fast ins Wasser – doch dann gab‘s „einen Brief mit Bundesadler“
Schöneck
Schöneck zum Saisonende im Bergrausch: So lief das letzte große Winter-Event in der Skiwelt
Falkenstein
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Zwickau und Umgebung
Lauterbach
Kontinuität statt Wechsel: Ehemalige Wirtin Heidrun Jonas bleibt Vorsitzende der Lauterbacher Senioren
Zwickau
Chili, Erdbeeren, Schokolade: Welche Liebeshelfer auf der Karte von Zwickauer Restaurants locken
Hohenstein-Ernstthal
Schockanruf: Täter prellen Seniorin im Landkreis Zwickau um mittleren fünfstelligen Euro-Betrag
Ratgeber-Tipps zu Ostern
Chemnitz
880 statt 95 Euro – Wie sich Familie Müller aus Chemnitz gegen die neue Grundsteuer wehrt
Osterspaziergang: Sieben ultimative Tipps
Genuss in Sachsen: Restaurants, Neuheiten und kulinarische Trends
Rochlitz
Eis vom Schlosscafé und Herzhaftes von Mr. Espresso: So lecker startet Rochlitz in den Frühling
Lichtenau
Landgasthof Oberlichtenau in der Krise? Eine Wirtin über schrumpfendes Geschäft, deutsche Küche und Merz’ Teilzeitdebatte
Waldenburg
„Ich will nachts wieder schlafen können“: Warum die Pächterin des Waldenburger Schlosscafés unzufrieden ist
Bärenstein
So klappt es mit der Olympiamedaille: Skeletonpilotin Susanne Kreher aus dem Erzgebirge verrät ihr Superfood
Holzhau
Frischer Wind für Erbgericht in Holzhau im Erzgebirge: Mit Kuchen, Sauerkraut und Schmorbraten
Oelsnitz
Spitzenkoch aus dem Vogtland will mit Pop-up-Restaurant neue Reizpunkte setzen: „Es darf nie langweilig werden“
Wilkau-Haßlau
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Von Anne Schwesinger
Chemnitz
Mit Feuertopf ins Feuerpferdjahr - die Tipps unserer Food-Experten im Schmecken-lassen-Newsletter
Freiberg
Mit Günther und Hindrich nach Erzgold schürfen: Freiberger Brauhaus stellt neues Bier vor
Auerbach/Oelsnitz
Sonderschicht für Bäcker im Vogtland: „6500 Pfannkuchen heute und 10.000 morgen“
Annaberg-Buchholz
Abschied und Neuanfang im Erzgebirge: Gastronomin tauscht Kantine gegen Bistro
Eibenstock
Neues Eiscafé im Erzgebirge eröffnet bald: Junges Paar startet mit drittem Team durch
Grünbach
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Zwickau
Café „Mon Chéri“ in Zwickau öffnet nach monatelanger Pause: Neustart mit arabischem Frühstück