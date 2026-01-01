MENÜ
Ostern 2025 in Sachsen: Veranstaltungen und Tipps für die ganze Familie

Die Feiertage stehen an und Sie wissen noch nicht, was Sie mit der Familie unternehmen können? Dann sind Sie hier richtig! Weiter lesen...

Die Freie Presse gibt einen Überblick über Veranstaltungen über die Oster-Feiertage 2025 in Sachsen für Jung und Alt. Erfahren Sie, wo Sie an den Feiertagen in Chemnitz, Zwickau und Plauen Party machen können oder welche Strecken sich bestens für einen Osterspaziergang in Sachsen eignen.

Chemnitz
So wird das Wetter in Sachsen zu Ostern
Es ist in vielen Regionen Deutschlands so trocken, dass (wie hier) im nordrhein-westfälischen Dormagen Felder bereits bewässert werden müssen. Auch in Sachsen herrscht in einigen Landstrichen Dürre. Bringt Ostern nun den von vielen Landwirten ersehnten Regen?
Die Osterfeiertage rücken näher. Noch ist nicht ganz klar, wie das Wetter werden wird. Es zeichnet sich aber für den Freistaat ein Trend ab - und in der Nacht zu Karfreitag könnte es auch in Sachsen „Blut“ regnen.
Jürgen Becker
Chemnitz
Ostern in Sachsen: Ausflugs-Tipps für die ganze Familie
Nicht nur in Chemnitz, auch im Erzgebirge, Vogtland, Mittelsachsen und rund um Zwickau können Ausflügler mit und ohne Kinder zu Ostern viel erleben.
Hasen, versteckte Süßigkeiten und deftiges Essen: Für das Osterwochenende haben sich Gastronomen in der Region einiges einfallen lassen. Hier gib es Tipps für bekannte und auch weniger bekannte Locations.
unseren Redakteuren
Chemnitz
Eierlikör im Test: Welcher von diesen fünf Marken ist wirklich das Gelbe vom Ei?
Eierlikör gilt nicht nur als populäres Ostergeschenk, sondern auch als kultiges Trendgetränk. Zeit, dem auf die Spur zu gehen: Klara Behner und Johanna Schöbel haben sich im mutigen Selbstversuch durch fünf Sorten getestet.
Klara Behner und Johanna Schöbel
Glauchau
Plattgedrückte Lammkeule: Glauchauer Spitzenkoch verrät seine Tricks für das Ostermenü
Das ist Benny Treibers Interpretation einer geschmorten Lammkeule.
Der Koch des Restaurants „Erbschänke“ in Glauchau-Wernsdorf hat besondere Empfehlungen für die Feiertage. Dabei gibt Benny Treiber als Profi Tipps und Kniffs, die man auch zu Hause anwenden kann.
Stefan Stolp
Sachsen
Familienausflug für unter 50 Euro: Fünf lohnende Ziele in Sachsen
Kinder können sich den Fahrtwind um die Nase wehen lassen. Und beim Blick auf das Panorama vom Stausee Oberwald schon mal von den Abenteuern in den Sommerferien träumen.
"Freie Presse" zeigt Ihnen, was Sie mit Ihrer Familie in der Region unternehmen können - ohne gleich ein Vermögen auszugeben.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren

Limbach-Oberfrohna
Kulturvielfalt im Chemnitzer Umland: Von Krimilesung bis Modenschau
Martina Schubert mit ihren Werken im Rathaus Oberlichtenau.
Das erste warme und sonnige Wochenende steht bevor. Tolles Wetter für einen Ausflug. Mit diesen Veranstaltungstipps wird Ihnen nicht langweilig.
Jonas Patzwaldt
Chemnitzer Umland
Winterferien im Chemnitzer Umland: Fünf Tipps von Winterzauber bis Nudeln satt
Auf in die Ferien: Winterzauber im Sonnenlandpark (links), Kerzenworkshop in Neukirchen und Nähmaschinenkurs im Esche-Museum.
Vom Nudelmuseum bis zur Duftkerze: Während der Winterferien gibt es sowohl spannende als auch lehrreiche Angebote für Kinder und Jugendliche. Der Sonnenlandpark in Lichtenau hat sogar täglich offen.
Jonas Patzwaldt und Uwe Rechtenbach
Chemnitz
Vom Kaukasus nach Chemnitz: Georgier ist der am weitesten angereiste Aussteller der Reisemesse
Miranda und Genadi Akhverdashvili sind die weitest angereisten Teilnehmer der Tourismusmesse.
Zum zweiten Mal ist Genadi Akhverdashvili bei der Chemnitzer Tourismusschau aktiv dabei. Was veranlasst ihn, den weiten Weg von Tbilissi nach Westsachsen auf sich zu nehmen?
Jens Kassner
Limbach-Oberfrohna
Limbach-Oberfrohna: Tierpark bleibt für drei Tage geschlossen
Tiere bestaunen geht in Limbach-Oberfrohna erst ab Januar wieder.
Wer einen Besuch im Amerika-Tierpark plant, muss sich bis 2026 gedulden.
Denise Märkisch
Limbach-Oberfrohna
Limbach-Oberfrohna: Die Biker mit dem guten Herzen
Die Biker des Motorradclubs Delirium Germanicum laden zur Benefiz-Rockparty ein.
Laut und rockig statt ruhig und besinnlich: Die Limbacher Biker des Motorradclubs Delirium Germanicum laden am 26. Dezember zu ihrer Benefizparty „Rock and help“ ins Jugendhaus nach Rußdorf ein.
Steffi Hofmann
Lichtenau
Von atemberaubend bis zu teuer: Lohnt sich der Winterzauber im Lichtenauer Sonnenlandpark?
Foto Matteo, Melanie und Maik Hollburg aus Sachsen Anhalt sind vom Winterzauber hellauf begeistert.
Parks, Schlösser, sogar Zoos versuchen Gäste im Advent mit Lichtershows zu locken. So auch der Sonnenlandpark mit dem Winterzauber. „Freie Presse“ hat ihn sich angeschaut und mit Besuchern gesprochen.
Jana Peters

Thalheim, Oelsnitz
Wochenende im Raum Stollberg: Comedy, Party und Wasser-Verkostung
Das Comedy-Duo Günther und Hindrich ist am Wochenende in Stollberg.
Noch keine Pläne fürs Wochenende? „Freie Presse“ hat einige lohnenswerte Events herausgesucht: etwa einen Vortrag über eine Familie, die eine große Reise auf engstem Raum machte.
Katrin Hofmann, Thomas Mehlhorn
Aue/​Schwarzenberg
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Von Weltenbummlern, Wanderungen bis zur Märchenerzählerin
Die beiden Globetrotter Sophie Ehret-Sander und Ingo Ehret sind am Sonntag zu Gast im Auer Kulturhaus.
Am Wochenende wartet in der Region Aue und Schwarzenberg so manche interessante Veranstaltung. Es gibt spannende Reise-Vorträge und eine Fackelwanderung. „Freie Presse“ erklärt, wo ein Besuch lohnt.
unseren Redakteuren
Zschopau
Herzsportgruppe aus dem Erzgebirge droht nach 33 Jahren das Aus
Oberärztin Katrin Zimmermann (Mitte) macht bei den Übungen der Herzsportgruppe auch gern selbst mit.
Jeden Mittwoch treffen sich Menschen in Zschopau, um trotz ihrer Herzprobleme fit für den Alltag zu sein. Um auch künftig üben zu können, muss ein wichtiger Posten neu besetzt werden.
Andreas Bauer
Erzgebirge
Von Abba bis Heino: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Auch mit 86 kein bisschen leiser: Heino gastiert am Samstag im Kulturhaus Aue.
Die Bandbreite reicht von „Best of Irish Dance“ in Annaberg über ein Musical in Olbernhau bis zu Heino in Aue und einem Abba-Revival in Zschopau. Nur eine Veranstaltung fällt etwas aus diesem Rahmen.
Jürgen Freitag, Irmela Hennig
Olbernhau
Gleich gepackt statt nur geträumt: In diesem Laden im Erzgebirge gibt es mehr als nur Tipps
Fanny Grund und Jeannette Krampf (v. l.) bereiten den Laden für den Vortrag vor.
In Olbernhau berichtet Reiseverkehrskauffrau Fanny Grund über ihre Reise nach Vietnam. Der Veranstaltungsort wurde so gewählt, dass die Gäste doppelt profitieren.
Joseph Wenzel
Gelenau
Niedersachsen statt Kanada: Gelenaus Bürgermeister stellt „Reiseplan“ für 2026 vor
Gelenaus Bürgermeister Knut Schreiter (links) ist dabei, die Faschingswette von GCC-Präsident Yannic Cyffka zu erfüllen.
Knut Schreiter ist kurz davor, die diesjährige Faschingswette einzulösen. Eine der Partnerschaften der Gemeinde wird dabei vertieft. Allerdings nicht die, auf die so mancher Karnevalist gehofft hatte.
Andreas Bauer

Mittweida/​Penig
Die Tipps zum Schnitt nach dem Apfel-Rekordjahr: Expertin kümmert sich in Penig und Mittweida um die Obstbäume
Elžběta Laabs ist zertifizierte Baumwartin. Ihre Werkzeuge sind Zugsäge und Baumschere. Sie gibt auch Kurse zum Obstbaumschnitt.
Als Baumwartin ist Elžběta Laabs derzeit sehr gefragt. Ihr Wissen gibt sie auch bei Kursen an der Volkshochschule Mittweida weiter. Welche Säge braucht man und was ist ab März noch erlaubt?
Falk Bernhardt
Freiberg
„Lieber ohne Strom und Heizung, als unter Putins Russland leben“: Leben in der Ukraine vier Jahre nach Kriegsbeginn
Aufräumarbeiten an einem völlig zerstörten Gebäude in Kiew.
Die Freibergerin Annette Schwandtke und Irina Sorina aus Cherson in der Ukraine sind seit 40 Jahren befreundet. Irina berichtet regelmäßig: Wie geht es den Menschen im Kriegsgebiet jetzt?
Annette Schwandtke und Ellis Kupfer
Falkenau, Flöha
Warum der Waschbär auf der Tagesordnung des Flöhaer Stadtrates landen soll
Der Waschbär ist ein niedliches Tier, bereitet aber wegen seiner rasanten Ausbreitung Probleme. In Flöha wird sich der Stadtrat mit dem Thema beschäftigen.
Der invasive Kleinbär bereitet auch in Flöha und Falkenau zunehmend Probleme. Experten warnen schon lange vor den Folgen der unkontrollierten Ausbreitung. Und welche Tipps hat ein erfahrener Jäger?
Matthias Behrend
Mittelsachsen
Von Kabarett bis Kinder-Uni: Vier Tipps für das Wochenende in Mittelsachsen
Moni & Manni kommen mit ihrem kabarettistischen Programm nach Colditz.
Auch an diesem Wochenende soll niemandem im Landkreis langweilig werden. Dafür sorgt der gut gefüllte Veranstaltungskalender, aus dem wir ein paar Vorschläge herausgesucht haben.
Wieland Josch
Penig
„Durchschnaufen muss ausfallen“: Anmeldefrist läuft – Sekretariat im Gymnasium Penig im Dauerstress
Katrin Lenkeit muss die Ruhe bewahren. Denn im Sekretariat des Peniger Gymnasium herrscht derzeit Trubel und Anmeldeflut.
44 Plätze, aber mehr Bewerber: Im Sekretariat des Gymnasiums in Penig herrscht Ausnahmezustand, die Anmeldefrist für die Fünftklässler läuft. Sekretärin Katrin Lenkeit ist hier Fels in der Brandung.
Julia Czaja
Hermsdorf
So gesund und so gefährlich ist Eisschwimmen – Ein Arzt beantwortet im Erzgebirge die wichtigsten Fragen
Sven Sudhoff (48) ist Allgemeinmediziner aus Fürth/Mittelfranken und ist eng mit der Eisschwimmszene verbunden.
Sven Sudhoff (48) ist Arzt und hat die Starter der Deutschen Meisterschaften in Neuhermsdorf medizinisch begleitet. Wie gefährlich ist Eisschwimmen? Worauf muss man achten – und was bringt es Körper und Geist?
Cornelia Schönberg

Reichenbach
Vor dem Schulanfangs-Renner in Reichenbach: „Bitte suchen Sie nicht erst am Autohaus einen Parkplatz“
Die Schulanfangsmesse kann kommen. Bühne dafür ist das Autohaus Reißmann in Reichenbach.
Die dritte Verkaufsmesse bei Mercedes Reißmann wird wieder ein Besucher-Magnet. Dafür sorgen die Aussteller – und Premieren im Rahmenprogramm.
Gerd Möckel
Reichenbach
Für einen Reichenbacher Schüler fiel die Klassenfahrt fast ins Wasser – doch dann gab‘s „einen Brief mit Bundesadler“
Die ersten Ausflüge der Reichenbacher Schüler, hier stehen sie vor der Canterbury Cathedral.
50 Schüler der Weinholdschule erleben gerade ihr England-Abenteuer. Ein Schüler konnte doch noch mit, weil eine Frau aus Chemnitz weiß, was in Berlin los ist.
Gerd Möckel
Falkenstein
Wut im Bauch: Seminar für Eltern in Falkenstein
Ein Seminar zum Umgang mit Wut findet in Falkenstein statt.
Am 25. Februar steht im Lutherhaus Wut im Mittelpunkt. Uta Kuhnert zeigt Wege für einen gesunden Umgang damit auf. Wie können Eltern Kinder unterstützen?
Lutz Kirchner
Schöneck
Schöneck zum Saisonende im Bergrausch: So lief das letzte große Winter-Event in der Skiwelt
Gemeinsames Foto mit Maskottchen „Ecki“: Beim „Bergrausch“ in der Skiwelt Schöneck herrschte auch bei den Mitgliedern der Bergwacht mit ihrem Leiter Jörg Neidhardt (zweiter von links) gute Laune.
Vor dem Ende der Skisaison lockten noch einmal eine Skibörse, Fackelwanderung und Après-Ski-Party viele Besucher an. Die Saisonbilanz fällt prima aus – eine Motorsport-Veranstaltung war der Renner schlechthin.
Christian Schubert
Falkenstein
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
Oelsnitz
Sänger aus dem Vogtland enttäuscht von RTL: Nach Dreharbeiten mit Kult-Moderator Harry Wijnvoord steht Sendetermin in den Sternen
Sänger Markus Hoffmann (rechts) im Mai 2022 mit Fernseh-Legende Harry Wijnvoord bei der Fernsehaufzeichnung im Oelsnitzer Freibad Elstergarten für den TV-Sender RTL.
Sänger Markus Hoffmann aus Oelsnitz war vor vier Jahren Teil eines RTL-Drehs im Freibad Elstergarten. Doch ausgestrahlt wurde das Resultat nie. Hoffmann fordert nun endlich Klarheit.
Christian Schubert

Lauterbach
Kontinuität statt Wechsel: Ehemalige Wirtin Heidrun Jonas bleibt Vorsitzende der Lauterbacher Senioren
Heidrun Jonas (l.) steht an der Spitze des Seniorenclubs im Neukirchener Ortsteil Lauterbach.
Unter dem Motto „Kein bisschen leise“ startet die Gemeinschaft ins neue Jahr: Mit Stuhlgymnastik, Ausflug nach Leipzig, Sommerfest und Lichtbilderabend ist der Veranstaltungskalender prall gefüllt.
Roland Wagner
Glauchau
Glauchauerin macht Holz zum Social-Media-Star
Die Glauchauerin Kessi Stich ist auf Social-Media aktiv und dreht kleine Videos zum Thema Holz.
Kessi Stich verbindet Humor mit Wissen: Die kreative Glauchauerin zeigt in ihren Videos Tipps und Tricks rund um das Holz – zum Beispiel, wie man herausfindet, ob Kaminholz bereit für das Feuer ist.
Stefan Stolp
Zwickau
Chili, Erdbeeren, Schokolade: Welche Liebeshelfer auf der Karte von Zwickauer Restaurants locken
„Baklava Love“ nennt sich ein Valentins-Dessert im Zwickauer Lokal „Alex“: mit Baklava, Pistaziencreme, Engelshaar, Erdbeersorbet, Sahne, Schokocreme- und crumble.
Schön essen zu gehen ist bei Liebenden nicht nur zum Valentinstag beliebt. Manche Gewürze und Lebensmittel sollen sogar aphrodisierende Wirkung haben – und Lust auf mehr machen. Die finden sich auch in Gerichten von Zwickauer Gastronomen.
Elsa Middeke
Zwickau
Dr. Motte im Alten Gasometer: Ein Hauch von Loveparade mitten in Zwickau
Dr. Motte ist im Alten Gasometer in Zwickau aufgetreten.
Da war der Name Programm bei „Dr. Motte – Our Future Is Now“ im Alten Gasometer Zwickau. Der Mitbegründer der Loveparade stand mit Marc van Linden und Ewelina Koll auf der Bühne.
Ralf Wendland
Hohenstein-Ernstthal
Schockanruf: Täter prellen Seniorin im Landkreis Zwickau um mittleren fünfstelligen Euro-Betrag
Mit einem Schockanruf waren Täter im Altkreis Hohenstein-Ernstthal erfolgreich.
Der Tatort befindet sich im Bereich des Altkreises Hohenstein-Ernstthal. Mit welcher Masche die Betrüger erfolgreich waren und welche Regeln die Polizei in Erinnerung ruft.
Holger Frenzel
Westsachsen
Schleim-Fabrik, Schattentheater oder Mondrakete: Winterferientipps aus der Region Zwickau
Einmal Super-Schleim à la Isaac Newton selbst herstellen? Kein Problem im Reinsdorfer Haus der Entdecker.
Beim Winterferien-Programm in der Region Zwickau kommt keine Langeweile auf. Ob bei der Herstellung von Super-Schleim, beim Schattentheater-Spiel oder bei der Frage, ob sich ein bekannter Schurke per Rakete auf den Mond schießen lässt.
Elsa Middeke

Chemnitz
Ein DDR-Klassiker wird in Chemnitz neu erfunden: Das Rezept zum Veggie-Gulasch
Das V im Vurstgulasch steht für vegan - zu finden in der Chemnitzer Tofubar.
Als Ost-Nostalgiegericht klassisch mit Jagdwurst und Spirelli-Nudeln darf Wurstgulasch auf keinem Kantinenplan fehlen. In der Chemnitzer „Tofubar“ wird eine vegane Alternative serviert.
Julia Jeschek
Chemnitz
Zehn populäre Irrtümer über Solaranlagen
Solaranlage auf einem Hausdach in Seiffen: Hersteller garantieren oft, dass die Module nach 20 Jahren noch mindestens 80 Prozent der ursprünglichen Leistung erreichen. Foto: Imago/Joko/FP
Solarstrom lohnt sich nur mit Batteriespeicher, die Module verlieren schnell an Leistung und sind ein Problem für Feuerwehren: Solche Meinungen über Photovoltaik sind gängig. Ist da was dran?
Andreas Rentsch
Chemnitz
Biersommelier aus Sachsen über alkoholfreies Bier: „Nicht mehr nur eine Notlösung“
Ein bisschen irreführend, das Bild: Dunkles Bier hat sich Biersommelier Jens Zimmermann aus optischen Gründen eingeschenkt. Alkoholfreies ist fast ausnahmslos hell.
In Deutschland gibt es mehr als 800 alkoholfreie Biere, in Sachsen nur etwas mehr als ein halbes Dutzend. Ein hiesiger Biersommelier erklärt, woran das liegen könnte, wie diese Biere schmecken und warum „alkoholfrei“ nicht gleich „0,0“ ist.
Andreas Rentsch
Chemnitz
Der große Eistest in Chemnitz: Wie gut ist das Eis von der Eisdiele wirklich?
Eismacher Gianni Granzotto sowie Romy Weisbach und Kay Schroth von der Handwerkskammer Chemnitz testen in einer Blindverkostung 15 verschiedene Eise.
Aussehen, Geruch, Geschmack: Bei einer Blindverkostung erklären ein Ausbilder und zwei Profis, worauf es bei Vanille-, Erdbeer- und speziellen Eissorten ankommt - und worauf Kunden achten sollten.
Susanne Plecher
Chemnitz
880 statt 95 Euro – Wie sich Familie Müller aus Chemnitz gegen die neue Grundsteuer wehrt
Was der Grundsteuerbescheid nach der Neuberechnung bringen würde, war für jeden Grundstücksbesitzer eine Überraschung.
Weil ihr Gartengrundstück vom Fiskus nun als Bauland bewertet wird, soll die Familie das Neunfache zahlen. Ein exemplarischer Fall, wie der Landesverband Haus & Grund kritisiert.
Susanne Plecher
Chemnitz
Diese Superschnecke ist ein Schrecken für Gärtner in Sachsen – hält die Trockenheit sie jetzt in Schach?
Aug in Aug mit dem Vielfraß: Eine Spanische Wegschnecke (Arion vulgaris) kriecht im Regen durch einen Garten.
Sie ist rötlich-braun, vermehrt sich schneller als unsere heimischen Nacktschnecken und kann sich sogar abseilen wie Spider-Man: die Spanische Wegschnecke. Versetzt sie Gärtner auch dieses Jahr wieder in Schrecken – oder macht ihr das Wetter einen Strich durch die Rechnung?
Patrick Hyslop

Von Scharfenstein entlang der Zschopau bis zum Affenstein
Versteckt im Tal ist vom Affenstein ein Teil von Zschopau zu sehen.
Scharfenstein wird durch die Erzgebirgsbahn angefahren. Die Gemeinde ist nicht nur durch seine Burg bekannt, sondern auch als Geburtsort vom "sächsischen Robin Hood" Karl...
Penig: Weiße Spitze, Amerika und die Höllmühle
Die Kirche "Unsere lieben Frauen auf dem Berge" in der Altstand von Penig.
Unmittelbar an der Zwickauer Mulde gibt es in Penig einige Parkplätze. Von hier aus geht die Runde flussabwärts auf der linken Seite. Die Weiße Spitze ist ein Denkmal, dass an hiesige Kämpfe im...
Zwischen Lichtenstein, der Alberthöhe und dem Rümpfwald
Vom Turm auf der Alberthöhe reicht der Blick nicht nur bis Lichtenstein.
Lichtenstein ist ein geeigneter Startpunkt, um die reizvolle Umgebung der Stadt zu erkunden. Am Bahnhof hält die Bahn zwischen Stollberg und St. Egidien. Der erste Weg sollte hinauf zur Alberthöhe...
Auf dem Malerweg Sayda bis hinauf zur Kreuztanne
Die Wanderer können die über 30 Kunstwerke mit der Wirklichkeit vergleichen.
Die Stadt Sayda und ihre Umgebung haben Künstler immer wieder inspiriert, diese auf Leinwand zu bannen. So entstand 2014 die Idee, mit diesem kulturellen Erbe Besucher anzulocken. Die über 30...
Chemnitz: der stolze Pfarrhübel, das schöne Einsiedel und dann der Wasserwerkspark
Der Teich im Wasserwerkspark Altchemnitz hat sein Urwüchsigkeit erhalten.
Wer im Chemnitzer Stadtteil Altchemnitz an der Wendeschleife der Straßenbahn startet, ist nach wenigen Meter im Anstieg zum Pfarrhübel. Die Anstrengung lohnt sich, weil sich oben ein wunderbares...
Kaskade kleiner Wasserfälle
Die Rißfälle bei Grünbach.
Die Rißfälle bei Grünbach verdanken ihre Existenz der Flößerei. Ursprünglich von Menschenhand in den Jahren 1579 und 1584 in den Fels geschlagen, überwindet der auch Oberer Floßgraben...
Oederan: Auf dem Glockenpfad Frankenstein über Memmendorf und Hartha
Die Auferstehungsglocke ist das größte ehemalige Geläut.
2015 wurden in Frankenstein, einem Ortsteil von Oederan, die Glocken der Kirche ausgetauscht. Für das ausgemusterte Geläut kam man auf die Idee, dieses in den östlichen Oederaner Ortsteile...
Rochlitz
Eis vom Schlosscafé und Herzhaftes von Mr. Espresso: So lecker startet Rochlitz in den Frühling
Eisessen auf dem Markt in Rochlitz: Oma Marion mit Enkelin Ella.
Der Frühling ist da, viel früher als er im Kalender steht. Milde Temperaturen und Sonne haben am Freitag die Menschen ins Feie gelockt.
Falk Bernhardt
Plauen
Frühlingshunger in Plauen – die ersten Cafés öffnen im Freien: „Die Leute wollen raus“
Die Freundinnen Linda (mit Sohn Luca) und Maxi genießen am Café Albert von Tina Oertel die Sonne.
Die ersten warmen Tage des Jahres sind angebrochen, der Frühling steht vor der Tür. Wie Plauener Gastronomen den Wetterumschwung wahrnehmen.
Claudia Bodenschatz
Chemnitz
Zitrusnote, Zucker und Erinnerung: Meine späte Liebe zur ostdeutschen Vita Cola
Vita Cola wird auch in Lichtenau bei den Lichtenauer Mineralquellen abgefüllt.
Vor 70 Jahren beschlossen die DDR-Wirtschaftslenker mit der Vita Cola eine sozialistische „Anti-Coke“. Unser Autor mochte sie als Teenager nicht – heute schmeckt sie ihm besser als je zuvor. Warum?
Maurice Querner
Lichtenau
4 min.
Landgasthof Oberlichtenau in der Krise? Eine Wirtin über schrumpfendes Geschäft, deutsche Küche und Merz’ Teilzeitdebatte
Ab dem 28. Februar steht die Tür des Landgasthofs für Gäste wieder weit offen.
Viele Landgasthöfe sind mit Inflation, hohen Lebensmittelpreisen und fehlendem Personal konfrontiert. Auch die Gastronomin Petra Bösel kämpft, will aber nicht aufgeben.
Silas Andrick
Chemnitz
Chemnitzer Supermärkte im Check: Wo gibt es welche regionalen Lebensmittel?
Säfte und Aufstriche mit Kiwis aus Niederwiesa hat Max Uhlmann erst kürzlich ins Edeka-Sortiment an der Weststraße aufgenommen.
Mit dem Kauf von regionalen Produkten können Kunden Firmen der Umgebung unterstützen. In den Supermärkten sind sie auch extra gekennzeichnet. Was besonders beliebt ist.
Christian Mathea
Freiberg
Kein Eis bei Elli: Warum die Kaufhalle am Freiberger Seilerberg dicht ist
Das Café in der ehemaligen Kaufhalle am Freiberger Seilerberg hatte mal Eis im Angebot. Dafür standen die Kunden Schlange.
Zuletzt war noch ein Café drin - einer der wenigen Anlaufpunkte für Geselligkeit im Stadtviertel. Jetzt ist Schluss. Die alte Kaufhalle steht leer. Wie blicken Anwohner auf die Immobilie?
Cornelia Schönberg
Waldenburg
„Ich will nachts wieder schlafen können“: Warum die Pächterin des Waldenburger Schlosscafés unzufrieden ist
Seit einem Jahr betreibt Isabell Briese das Waldenburger Schlosscafé „Sweet Sophie“.
Die Betreiberin des Schlosscafés in Waldenburg ist noch nicht da, wo sie mit ihrem Geschäft hinwill. Nach problematischen Wochen warten jetzt alle auf den Frühling.
Stefan Stolp
Bärenstein
So klappt es mit der Olympiamedaille: Skeletonpilotin Susanne Kreher aus dem Erzgebirge verrät ihr Superfood
Skeletonpilotin Susanne Kreher feierte ihre Silbermedaille mit Pizza.
Was naschen eigentlich Profisportler? Was hilft bei Muskelkater und was gab es zur Feier der Olympiamedaille in Italien? Wir haben bei Susanne Kreher mal nachgefragt, was ihr auf den Teller kommt.
Nicole Jähn
Eibenstock
Erzgebirger starten mit drittem Eiscafé: Jetzt steht der Eröffnungstermin fest
Dimitri Trofymov und Vivien Hofmann eröffnen bald in Eibenstock ihr drittes Eiscafé.
Vivien Hofmann und Dimitri Trofymov haben sich jetzt auf einen Eröffnungstermin für ihr Eiscafé „Ys“ in Eibenstock festgelegt.
Heike Mann
Aue
Nach monatelanger Schließzeit: In Imbiss im Erzgebirge dreht sich wieder Döner-Spieß
Hat seinen Döner-Laden am Postplatz in Aue am Montag wiedereröffnet: Ahmad Almohamad.
Aus „Mister Döner“ wird „Mister Chicken“: In Aue ist am Montag der Döner-Laden am Postplatz wiedereröffnet worden.
Georg Ulrich Dostmann
Holzhau
Frischer Wind für Erbgericht in Holzhau im Erzgebirge: Mit Kuchen, Sauerkraut und Schmorbraten
Lilly und Mandy Meissner (r.) mit Kuchen und saisonalen Speisen in Holzhau.
Seit kurzem führt Mandy Meißner die Küche im Erbgericht des Ortsteils von Rechenberg-Bienenmühle. Für sie ist Frische die wichtigste Zutat bei ihren Rezepten. Das hat aber auch einen Haken.
Mathias Herrmann
Aue
Nach monatelanger Schließzeit: Döner-Laden im Erzgebirge öffnet wieder – mit neuem Namen
Ahmad Almohamad will „Mister Döner“ am Postplatz in Aue wieder eröffnen – mit neuem Namen.
Seit Sommer vergangenen Jahres ist „Mister Döner“ am Postplatz in Aue geschlossen. Nun sollen sich die Türen des Döner-Ladens in Kürze wieder öffnen – mit neuem Sortiment und Namen.
Georg Ulrich Dostmann
Oelsnitz
Spitzenkoch aus dem Vogtland will mit Pop-up-Restaurant neue Reizpunkte setzen: „Es darf nie langweilig werden“
Jenny Thümmler und Clemens Michalik (rechts) aus Bad Elster kommen gern zum Globalfilet von Kevin Seidel (Mitte) nach Oelsnitz.
Kevin Seidel hat Erfolg mit einem ungewöhnlichen Gastro-Konzept: Mehrere Wochen im Jahr tischt er ein besonderes Menü in einem Industriegebäude auf. Das kommt an. Welche Pläne er für sein „Globalfilet“ noch hat.
Christian Schubert
Wilkau-Haßlau
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
Oelsnitz
Restaurant in Oelsnitzer Innenstadt öffnet neu: Das ist bisher bekannt
Im bisherigen Lokal Sperk 2.0 in Oelsnitz soll im März neues Leben einziehen.
Für das bisherige Lokal Sperk 2.0 an der Dr.-Friedrichs-Straße soll es schon ab März eine neue Nutzung geben.
Ronny Hager
Von Anne Schwesinger
Chemnitz
Mit Feuertopf ins Feuerpferdjahr - die Tipps unserer Food-Experten im Schmecken-lassen-Newsletter
Hot Pot: Ein-Topf, bei dem jeder glücklich wird. Das und mehr gibt’s in unserem neuen Gastro-Newsletter.
Bei diesem Ein-Topf-Gericht wird jeder glücklich, denn jeder kann reinpacken, was sein Herz begehrt. Und für einen süßen Abschluss haben wir natürlich auch den ein anderen Tipp in unserem aktuellen Gastro-Newsletter.
Anne Schwesinger
Freiberg
Mit Günther und Hindrich nach Erzgold schürfen: Freiberger Brauhaus stellt neues Bier vor
Braumeister Michael, das Komikerduo Günther & Hindrich sowie Holger Scheich und Frank Rehagel (v .r.) stoßen mit dem neuen Freiberger Erzgold an.
Bei vielen Biersorten ist der Absatz rückläufig. Nicht aber bei Alkoholfreiem und Hellem. Das Freiberger Brauhaus präsentiert Neues und setzt auf zwei Kult-Komiker. Was planen Nachbar-Brauereien?
Wieland Josch
Chemnitz
TV-Moderatorin: „Ich lebe seit 20 Jahren zuckerfrei“
Anastasia Zampounidis war während ihrer Zeit als MTV-Moderatorin, wie sie sagt, voll „drauf“ auf Zucker.
Anastasia Zampounidis war zuckersüchtig. Sie ist Protagonistin der neuen ARD-Doku „Hirschhausen und der Zucker“ und spricht vorab über ihren Zuckerentzug, was er bringt und wie sie Zucker ersetzt.
Susanne Plecher
Flöha
Zwangspause: Warum der neue Tex-Mex-Imbiss in Flöha überraschend geschlossen war
Nach der Zwangspause zum Jahresbeginn ist der Tex-Mex-Imbiss jetzt wieder geöffnet.
Nach der Eröffnung des neuen Imbissangebotes im Sonderpreis-Baumarkt war der Andrang groß. Doch dann blieb die Küche plötzlich kalt.
Matthias Behrend
Leipzig
So schmeckt Leipzig: Diese Foodspots sollten Sie auf keinen Fall verpassen
Ob ins Restaurant am Abend oder eine Pasta to go auf die Hand - Leipzig hat kulinarisch einiges zu bieten.
Leipzig kann nicht nur Bach und Buchmesse, sondern auch richtig leckeres Essen. Die Wahlleipziger der Wochenend-Redaktion haben sich einen Tag lang durch ihre Stadt gegessen. Wo kann man dekadent französisch frühstücken? Und welche Pizza muss man probiert haben?
Josua Gerner, Lio Asal
Chemnitz
Schnell und lecker: Ramen selbstgemacht - das Rezept von Julia Jeschek
Ramen gehört vermutlich nicht zu den Gerichten, die sich viele Menschen zuhause kochen. Mit dem Rezept geht es ganz einfach.
Wer findet, Ramen sei zu aufwändig und kompliziert zum Selbermachen, wird hier eines Besseren belehrt: Mit diesem Rezept der Chemnitzer Tofubar kann man sich die japanische Nudelsuppe ganz leicht selbst zubereiten.
Julia Jeschek
Plauen
Nach dem Aus der Gastrofabrik in Plauen: In diesem Lokal steht eine Neueröffnung an
Das frühere australische Restaurant „Uluru“ am Dittrichplatz wird derzeit entkernt und umgebaut.
Für einige der von der Firmeninsolvenz betroffenen Objekte gibt es Hoffnung. Nachdem bereits das Bowlingcenter am Klostermarkt neu startete, soll es jetzt auch an anderer Stelle weitergehen.
Sabine Schott
Chemnitz
Trend Pflanzendrinks: Sind sie wirklich eine gesündere Alternative zu Milch?
Pflanzliche Milchalternativen.
Immer neue Varianten füllen die Regale der Supermärkte - aus Hafer, Soja, Mandeln oder sogar Erbsen. Doch sie unterscheiden sich nicht nur in den Nährwerten stark, sondern enthalten oft auch Zusatzstoffe.
Katrin Saft
Auerbach/​Oelsnitz
Sonderschicht für Bäcker im Vogtland: „6500 Pfannkuchen heute und 10.000 morgen“
Heike Schreckenbach (links) und Constanze Konieczny von „Wunderlichs Backstuben“ bieten eine große Pfannkuchen-Auswahl.
Rosenmontag und Faschingsdienstag Urlaub machen - das ist ein No Go für Bäcker. Tausende Krapfen verlassen innerhalb von zwei Tagen die Bäckereien. Wohin sie geliefert werden und wer sie spendiert.
Cornelia Henze
Annaberg-Buchholz
Abschied und Neuanfang im Erzgebirge: Gastronomin tauscht Kantine gegen Bistro
Kerstin Börner betreibt seit Januar das Café und Bistro „Herzhaftsüß“ in Annaberg.
Mehr als 20 Jahre lang hat Kerstin Börner die Kantine der Stadtwerke in Annaberg betrieben. Seit Jahreswechsel ist Schluss. Nun geht sie mit einem eigenen Bistro neue Wege.
Patrick Herrl
Eibenstock
Neues Eiscafé im Erzgebirge eröffnet bald: Junges Paar startet mit drittem Team durch
Vivien Hofmann will im März in Eibenstock das Eiscafe Ys eröffnen.
Vivien Hofmann und Dimitri Trofymov haben bereits Cafés in Schneeberg und Bad Schlema. Bald eröffnen sie in einer dritten Stadt ein Eiscafé. Aktuell wird dort noch renoviert.
Heike Mann
Chemnitz
Die große Pfannkuchen-Blindverkostung mit zwei Chemnitzer Faschingsprofis
Christoph Laubner (l.) und Thomas Kempe vom Faschingsclub an der Chemnitz haben gekostet. Welcher Pfannkuchen ist aus ihrer Sicht der beste?
Die Faschingszeit steuert auf ihren Höhepunkt zu. Pfannkuchen dürfen da nicht fehlen. Bei der Wahl des Bäckers hat jeder seinen eigenen Favoriten. Aber kann der Präsident des Faschingsclubs an der Chemnitz sein Lieblingsgebäck auch erkennen, wenn er nicht weiß, welches es ist?
Denise Märkisch
Grünbach
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
Zwickau
Café „Mon Chéri“ in Zwickau öffnet nach monatelanger Pause: Neustart mit arabischem Frühstück
Familie Alsamra freut sich darauf, die ersten Gäste mit arabischem Gebäck zu begrüßen (von links): Hadi, Jad, Khaldoun und Malak Alsamra.
Mehrere Monate war es dunkel und still im Café an der Hauptstraße 29. Damit soll es ab Samstagmorgen vorbei sein: Ein neuer Betreiber will dem „Mon Chéri“ mit arabischem Flair wieder Leben einhauchen. Beliebte Speisen soll es aber weiterhin geben.
Elsa Middeke
Zwickau
Zwickauer Brauhaus Esch schließt Mittagskantine: Was ist der Grund?
Das Brauhaus Esch in der Zwickauer City lässt seine Mittagskantine derzeit pausieren.
Ein Facebook-Post hat Fragen aufgeworfen. Die Gäste des Restaurants in der Zwickauer Innenstadt müssen seit dieser Woche auf ein Angebot verzichten. Doch offenbar nur vorübergehend.
Thomas Croy