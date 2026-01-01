Ostern 2025 in Sachsen: Veranstaltungen und Tipps für die ganze Familie

Chemnitz 6 min.

Eierlikör im Test: Welcher von diesen fünf Marken ist wirklich das Gelbe vom Ei?

Eierlikör gilt nicht nur als populäres Ostergeschenk, sondern auch als kultiges Trendgetränk. Zeit, dem auf die Spur zu gehen: Klara Behner und Johanna Schöbel haben sich im mutigen Selbstversuch durch fünf Sorten getestet.