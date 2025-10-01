Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Roma-Gebeine nach 150 Jahren in Leipzig beigesetzt (Archivbild).
Roma-Gebeine nach 150 Jahren in Leipzig beigesetzt (Archivbild). Bild: picture alliance / Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Roma-Gebeine nach 150 Jahren in Leipzig beigesetzt (Archivbild).
Roma-Gebeine nach 150 Jahren in Leipzig beigesetzt (Archivbild). Bild: picture alliance / Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Roma-Gebeine nach 150 Jahren in Leipzig beigesetzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach 150 Jahren bekommen drei Roma-Gebeine in Leipzig eine würdige Ruhestätte. Ein Gedenkstein erinnert an das Leid, das durch rassistische Forschung verursacht wurde.

Leipzig.

Auf dem Südfriedhof in Leipzig sind drei Gebeine von Roma beigesetzt worden, die vor rund 150 Jahren für rassistische Forschungszwecke gesammelt worden waren. "Im besten Falle kann es uns gelingen, im Hier und Jetzt etwas an dem Leid zu lindern, das vor langer Zeit begangen wurde", sagte Prof. Martin Gericke, der die Provenienzforschung am Institut für Anatomie in Leipzig leitet.

Das Institut beherbergt eine Schädelsammlung, deren Ursprung im ausgehenden 19. Jahrhundert liegt und damals von verschiedenen Naturwissenschaftlern zusammengestellt wurde. Derzeit befinden sich dort noch rund 1.200 Schädel aus der Kolonialzeit.

Eine Ahnenforschung war aufgrund der dürftigen Angaben über die Herkunft der drei Schädel nach Angaben der Universität nicht möglich. Daher hätten sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit dem Verband der Roma und Sinti darauf verständigt, die Gebeine in Leipzig zu bestatten. An die Verstorbenen erinnert jetzt ein Gedenkstein auf dem Areal der denkmalgeschützten Grabstätte der Leipziger Sinti-Familie Franz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
01.10.2025
2 min.
BMW schließt Leipziger Werk an Wasserstoffnetzwerk an
Ab 2027 soll das Leipziger BMW-Werk über eine Pipeline mit Wasserstoff versorgt werden. (Archivbild)
Bisher kam der Wasserstoff per Lastwagen, in Zukunft soll er durch eine eigene Leitung fließen: Leipzig wird der erste BMW-Standort mit direkter Pipeline.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
20.09.2025
2 min.
RB Leipzig will Top-Serie gegen Aufsteiger ausbauen
Cheftrainer Ole Werner von RB Leipzig will die Serie gegen Aufsteiger ausbauen. (Archivbild)
Gegen Aufsteiger sieht RB Leipzig bislang immer gut aus. Doch die Kölner kommen mit viel Schwung nach Leipzig. RB hat viele Verletzte und so könnte Timo Werner eine Chance bekommen.
Mehr Artikel