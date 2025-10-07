Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • KI bei Stellenanzeigen? Mehrheit will klare Kennzeichnung

Nanu, ist die Stellenanzeige KI-generiert? Umfragen zeigen, ob Jobsuchende das erkennen, wie sie darauf reagieren und was sie sonst noch beim Bewerbungsprozess bewegt.
Nanu, ist die Stellenanzeige KI-generiert? Umfragen zeigen, ob Jobsuchende das erkennen, wie sie darauf reagieren und was sie sonst noch beim Bewerbungsprozess bewegt. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Nanu, ist die Stellenanzeige KI-generiert? Umfragen zeigen, ob Jobsuchende das erkennen, wie sie darauf reagieren und was sie sonst noch beim Bewerbungsprozess bewegt.
Nanu, ist die Stellenanzeige KI-generiert? Umfragen zeigen, ob Jobsuchende das erkennen, wie sie darauf reagieren und was sie sonst noch beim Bewerbungsprozess bewegt. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Job & Karriere
KI bei Stellenanzeigen? Mehrheit will klare Kennzeichnung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der Suche nach einem Job ist nach wie vor die Stellenanzeige wichtig. Darf die von der KI verfasst sein? Und was wünschen sich Jobsuchende noch für das Bewerbungsverfahren?

Berlin/Düsseldorf.

Die Stellenanzeige wurde komplett oder mit Hilfe von KI verfasst? Knapp jeder oder jede dritte Arbeitnehmende (30 Prozent) ist überzeugt, das erkennen zu können. Besonders hoch ist der Anteil unter den 18- bis 29-Jährigen (55 Prozent). Das ist ein Ergebnis einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Bilendi im Auftrag der Königsteiner Gruppe unter mehr als 1.000 Berufstätigen, die in den zwölf Monaten zuvor in einem Bewerbungsprozess waren. 

KI kenntlich machen

Mehrheitlich würden sich Jobsuchende demnach aber wünschen, dass KI-generierte Stellenanzeigen als solche gekennzeichnet wären (78 Prozent). Auf die Entscheidung, sich dann noch zu bewerben, hätte das bei mehr als der Hälfte aber keinen Einfluss (56 Prozent). Nur knapp jeder Vierte (23 Prozent) würde sich auf KI-Anzeigen eher nicht bewerben.

Unabhängig von KI haben laut der Bilendi-Umfrage fast zwei Drittel (65 Prozent) schon mindestens einmal auf eine Bewerbung verzichtet, weil sie die Stellenanzeige zu schlecht fanden. Der Hauptgrund: Die Aussagen in der Anzeige waren zu allgemein und zu wenig auf den Job bezogen. 

Tracking gewünscht, Chatbots nicht

Dass der Bewerbungsprozess nach Ansicht von Arbeitsuchenden effektiver werden kann, zeigt eine Umfrage des Stellenportals Stepstone. Demnach sind 44 Prozent der gut 4.000 Befragten in den zwölf Monaten zuvor mindestens einmal mitten im Prozess ausgestiegen - vor allem wegen nicht erfüllter Erwartungen an die Stelle oder das Gehalt. Grund war bei fast jedem Vierten aber auch eine unklare oder verzögerte Kommunikation seitens des Unternehmens (23 Prozent). 

Eine Art Bewerbungsstatus-Tracking, das anzeigt, in welcher Phase man sich gerade befindet, halten etwa sechs von zehn Befragten (62 Prozent) in der Stepstone-Umfrage für "sehr wünschenswert". Weniger gut kommen dagegen Chatbots oder KI-gestützte Kommunikation im Bewerbungsprozess an: Fast die Hälfte (47 Prozent) findet das "überhaupt nicht wünschenswert".

Laut Stepstone ist die Stichprobe für die Umfrage repräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung nach Alter, Geschlecht und Bildung. Bilendi machte keine Angaben zur Repräsentativität der Befragung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
"AI first": Wie die EU die Wirtschaft mit KI fit machen will
Besonders im Gesundheitswesen sieht die EU-Kommission große Potenziale durch KI. (Symbolbild)
Vom autonomen Fahren bis zur KI-Diagnose nach dem Röntgen: Die EU will mit gezielter KI-Förderung Innovationen vorantreiben. Welche Schlüsselsektoren macht die Brüsseler Behörde dabei aus?
09.10.2025
2 min.
Meeranerin gewinnt bei ARD-Quiz „Gefragt - gejagt“
Sabine Gerzen aus Meerane bei "Gefragt gejagt".
Sabine Gerzen aus Meerane erspielte mit einem weiteren Kandidaten 6000 Euro. Dabei hat die Jägerin Adriane Rickel noch etwas lernen können.
Stefan Stolp
18:51 Uhr
3 min.
Trotz und Tränen: Grüne-Jugend-Chefin Nietzards Abschied
Zum Abschied flossen bei Jette Nietzard Tränen.
Sie wollte als "starke Frau" wahrgenommen werden. Die scheidende Chefin der Grünen Jugend gibt Einblick in ihr Gefühlsleben - und erklärt, warum sie sich auch als "Kunstfigur" erlebt hat.
02.10.2025
4 min.
Jobwechsel als Best Ager – geht da noch was?
Netzwerken und gezielte Bewerbungen erhöhen die Erfolgschancen für ältere Jobsuchende.
Sie sind über 50 und suchen einen neuen Job? Warum Branchenwechsel, Weiterbildung und ein gutes Netzwerk jetzt wichtiger sind denn je.
von Jörg Wiebking, dpa
18:51 Uhr
2 min.
Medien: Tote bei Schüssen nach Footballspiel in Mississippi
Erneut gab es in den USA Tote nach Schüssen. (Symbolbild)
Der Bürgermeister der Kleinstadt Leland spricht von vier Todesopfern. Viele Details zu der Tat in der Nacht auf Samstag sind aber zunächst unklar.
09.10.2025
5 min.
Von wegen Traumurlaub: Was ein Erzgebirger auf der Aida erlebt
Oliver Oettel aus Mildenau arbeitet als Spa-Trainer bei der Aida-Kreuzfahrtflotte.
Wo andere Urlaub machen, verbringt Oliver Oettel anstrengende Sieben-Tage-Wochen. Der Mildenauer arbeitet für die bekannte Kreuzfahrtflotte. Warum Kreuzfahrtgäste gern nach seiner Pfeife tanzen.
Brigitte Geiselhart
Mehr Artikel