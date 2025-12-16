MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |
  • Lokalsport
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Westsachsenliga: Welcher Fußballer legt sich die Auszeichnung zum „Spieler der Hinrunde“ unter den Tannenbaum?

„Freie Presse“ sucht erneut den „Spieler des Halbjahres“ in der Fußball-Westsachsenliga.
„Freie Presse“ sucht erneut den „Spieler des Halbjahres“ in der Fußball-Westsachsenliga. Bild: Symbolbild: Allistair F/peopleimages.com - stock.adobe.com
„Freie Presse“ sucht erneut den „Spieler des Halbjahres“ in der Fußball-Westsachsenliga.
„Freie Presse“ sucht erneut den „Spieler des Halbjahres“ in der Fußball-Westsachsenliga. Bild: Symbolbild: Allistair F/peopleimages.com - stock.adobe.com
Zwickau
Westsachsenliga: Welcher Fußballer legt sich die Auszeichnung zum „Spieler der Hinrunde“ unter den Tannenbaum?
Redakteur
Von Torsten Ewers
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum bereits vierten Mal vergibt „Freie Presse“ die Auszeichnung. Auf wen die Wahl fällt, bestimmen unsere Leserinnen und Leser.

Zwickau.

Torwart John Laitko (SV Waldenburg/Rückrunde 2023/24), Stürmer Tim Seidel (VfB Empor Glauchau II/Hinrunde 2024/25) und zuletzt Verteidiger Tobias Geißler (SV Planitz/Rückrunde 2024/25) freuten sich bereits über die Auszeichnung als „Spieler des Halbjahres“ in der Fußball-Westsachsenliga durch „Freie Presse“. Bei der vierten Wahl wird ein vierter Name in der Gewinnerliste auftauchen – denn die drei Genannten sind diesmal nicht nominiert.

Aufnahmekriterium in die Liste ist die Kür zum „Spieler der Woche“, die von der „Freie-Presse“-Redaktion vorgenommen wird. Um aus den 13 Kandidaten den „Spieler des Halbjahres“ auswählen, holen wir unsere Leserinnen und Leser mit an Bord. Sie können online vom 16. Dezember, 18 Uhr bis zum 21. Dezember um 23.59 Uhr abstimmen, wessen Leistung in der Hinrunde am beeindruckensten war. Zur Wahl stehen: Maxim Schlager (Traktor Neukirchen), Sebastian Springer (SV Mosel), Collin Forster (SV Hartenstein-Zschocken), Denys Skoromnyi (ESV Lok Zwickau II), Johannes Gemeinhardt (TSV Crossen), Alex Algeer (SG Schönfels), Ferdinand Frischmann (SV Waldenburg), Kevin Metzig (SV Hartenstein-Zschocken), Dennis Bahner (SG Schönfels), Kevin Schau TSV Crossen), Robin Köpsel (TV Oberfrohna), Luke-Leon Neuper (ESV Lok Zwickau II) und Justin Pohl (Traktor Neukirchen).

Hier geht es zur Abstimmung: Wer ist Ihr Spieler der Hinrunde 2025/26?

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
3 min.
Kleines Fußballmärchen beim TSV Crossen: Stürmer schnürt an seinem Geburtstag den ersten Viererpack
Das Foto zeigt Stürmer Kevin Schau (am Ball) im Heimspiel des TSV Crossen Mitte Oktober gegen den SV Mülsen St. Niclas (4:1).
Kevin Schau hat am Sonntag in einer halben Stunde mehr Tore geschossen als in der gesamten Vorsaison. „Es hat einfach alles geklappt“, sagt der „Spieler der Woche“ der Fußball-Westsachsenliga.
Monty Gräßler
24.11.2025
4 min.
Galgenhumor beim TV Oberfrohna: Trainer gratuliert dem „Oberliga-Team“ des VfB Empor zum Sieg in der Westsachsenliga
Louis Gaida (Mitte) war mit drei Treffern Matchwinner des VfB Empor II beim Heimsieg gegen den TV Oberfrohna.
Die zweite Mannschaft der Glauchauer fügte den TVO-Fußballern am Sonntag die erste Punktspielniederlage zu. Die Verlierer haderten mit dem aufgebotenen Kader des Gegners.
Philip Meyer
16.12.2025
4 min.
Zwischen Zypern und Erzgebirge: Eine Auswanderer-Familie kommt jedes Jahr auf den Marienberger Weihnachtsmarkt
Maddox Heitmann, Mandy und Tess Langer sowie Ronny Heitmann (v. l.) leben im Sommer in ganz Europa verteilt. In der Weihnachtszeit sind sie alle wieder in der Heimat anzutreffen.
Familie Heitmann lebt verteilt in ganz Europa. Außer zur Weihnachtszeit. Da kommen alle wieder in die Heimat zurück. Mit im Gepäck ist ihr „Gute-Laune-Macher“ aus Zypern.
Michael Felber
16.12.2025
3 min.
Coca-Cola-Truck zieht in Freiberg tausende Besucher an: Video und Bilder vom Abend
 14 Bilder
Martin Krinke, Nina Labudda und Sohn Leonhard Krinke machen ein Selfie vor dem Coca-Cola-Truck.
Am Vormittag kam der rote Truck an. Mit einem lauten Hupen startete das große Event auf dem Schloßplatz.
Cornelia Schönberg, Johanna Klix
10:35 Uhr
2 min.
Einbruchsserie in Meerane: Polizei schnappt 35-jährigen Tatverdächtigen
Blick zum ehemaligen Vereinshaus an der Amtsstraße in Meerane. Nach einem Einbruch stellte die Polizei einen Tatverdächtigen.
Die Beamten konnten den Mann nach einem Einbruch in ein Gebäude an der Amtsstraße stellen. Im Umfeld des Tatortes kam auch ein Hund zum Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
10:27 Uhr
2 min.
Andreas Dahlmeier: Laura da begraben, wo sie glücklich war
Die Ex-Biathletin und Bergsteigerin Laura Dahlmeier starb mit 31 Jahren durch einen Steinschlag. (Archivbild)
Der tödliche Unfall von Ex-Biathletin Laura Dahlmeier hatte große Betroffenheit ausgelöst. Nun schildert ihr Vater, was er inzwischen über die gescheiterte Bergung denkt.
Mehr Artikel