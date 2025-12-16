Westsachsenliga: Welcher Fußballer legt sich die Auszeichnung zum „Spieler der Hinrunde“ unter den Tannenbaum?

Zum bereits vierten Mal vergibt „Freie Presse“ die Auszeichnung. Auf wen die Wahl fällt, bestimmen unsere Leserinnen und Leser.
Torwart John Laitko (SV Waldenburg/Rückrunde 2023/24), Stürmer Tim Seidel (VfB Empor Glauchau II/Hinrunde 2024/25) und zuletzt Verteidiger Tobias Geißler (SV Planitz/Rückrunde 2024/25) freuten sich bereits über die Auszeichnung als „Spieler des Halbjahres“ in der Fußball-Westsachsenliga durch „Freie Presse“. Bei der vierten Wahl wird ein vierter Name in der Gewinnerliste auftauchen – denn die drei Genannten sind diesmal nicht nominiert.
Aufnahmekriterium in die Liste ist die Kür zum „Spieler der Woche“, die von der „Freie-Presse“-Redaktion vorgenommen wird. Um aus den 13 Kandidaten den „Spieler des Halbjahres“ auswählen, holen wir unsere Leserinnen und Leser mit an Bord. Sie können online vom 16. Dezember, 18 Uhr bis zum 21. Dezember um 23.59 Uhr abstimmen, wessen Leistung in der Hinrunde am beeindruckensten war. Zur Wahl stehen: Maxim Schlager (Traktor Neukirchen), Sebastian Springer (SV Mosel), Collin Forster (SV Hartenstein-Zschocken), Denys Skoromnyi (ESV Lok Zwickau II), Johannes Gemeinhardt (TSV Crossen), Alex Algeer (SG Schönfels), Ferdinand Frischmann (SV Waldenburg), Kevin Metzig (SV Hartenstein-Zschocken), Dennis Bahner (SG Schönfels), Kevin Schau TSV Crossen), Robin Köpsel (TV Oberfrohna), Luke-Leon Neuper (ESV Lok Zwickau II) und Justin Pohl (Traktor Neukirchen).
Hier geht es zur Abstimmung: Wer ist Ihr Spieler der Hinrunde 2025/26?