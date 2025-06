Sachsenforst warnt vor hoher Waldbrandgefahr am Wochenende

Wenig Regen, hohe Temperaturen und Wind haben die Böden in Sachsens Wäldern ausgetrocknet. Beim Besuch ist besondere Vorsicht geboten.

Pirna.

Vor hoher Waldbrandgefahr in großen Teilen Sachsens am Wochenende warnt der Staatsbetrieb Sachsenforst. An der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze wird laut aktuellen Prognosen bereits am Samstag Stufe vier erreicht. Die höchste Gefahrenstufe fünf soll am Sonntag in den nördlichen Teilen der Landkreise Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz sowie der Stadt Dresden erreicht werden. Im restlichen Freistaat sind die Stufen drei und vier vorhergesagt.