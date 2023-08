Deutsche Möbelindustrie leidet unter gesunkener Kauflust

Die Folgen der Inflation spürt auch die Möbelindustrie. Viele Betriebe verzeichnen starke Umsatzrückgänge. Die Konsequenzen tragen die Beschägtigten.

Köln.

Die aktuelle Konsumzurückhaltung in Deutschland trifft die heimische Möbelindustrie hart. Die Auftragseingänge der deutschen Möbelhersteller hätten in den ersten sieben Monaten dieses Jahres teils erheblich unter dem Vorjahr gelegen, berichtet der Geschäftsführer der Verbände der deutschen Möbelindustrie Jan Kurth in Köln.