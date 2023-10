Pharmabranche erwartet nach Corona-Boom Umsatzminus

In der Pandemie hat die Pharmaindustrie gut an Impfstoffen verdient, nun ist der Boom vorbei. Das hat Folgen auch für Vorzeigeunternehmen.

Berlin.

Nach dem Abflauen der Corona-Pandemie macht sich Impfmüdigkeit bei den Menschen breit - das belastet die deutsche Pharmaindustrie. Die Branche stellt sich nach dem Impfstoff-Boom auf Umsatz- und Produktionsrückgänge ein, wie der Verband forschender Arzneimittelhersteller (VFA) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Zugleich mahnte er bessere Rahmenbedingungen an, etwa bei der Nutzung von Gesundheitsdaten in der Forschung.