Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ruppendorf und Dörgenhausen vertreten Sachsen im Bundesfinale des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft". (Symbolbild)
Ruppendorf und Dörgenhausen vertreten Sachsen im Bundesfinale des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft". (Symbolbild) Bild: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa
Ruppendorf und Dörgenhausen vertreten Sachsen im Bundesfinale des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft". (Symbolbild)
Ruppendorf und Dörgenhausen vertreten Sachsen im Bundesfinale des Wettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft". (Symbolbild) Bild: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Ruppendorf gewinnt Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

17 Dörfer standen im Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft". Nun stehen die Gewinner fest. Der erste Preis geht in das Osterzgebirge. Damit haben die Preisträger gepunktet.

Ruppendorf/Dörgenhausen.

Die Gewinner des Landeswettbewerbs "Unser Dorf hat Zukunft" stehen fest: Aus 17 Teilnehmern hat die Fachjury Ruppendorf im Osterzgebirge zum Sieger gekürt. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Dörgenhausen (Landkreis Bautzen) und Mannichswalde (Landkreis Zwickau). Sie erhalten nun Prämien von 10.000, 7.000 und 5.000 Euro. Zudem vertreten die beiden Erstplatzierten Sachsen im kommenden Jahr beim Bundeswettbewerb, wie das Ministerium für Landesentwicklung informierte.

Macher-Mentalität und Innovationsfreudigkeit 

Ruppendorf überzeugte die Jury den Angaben zufolge mit seiner Verbindung von Macher-Mentalität und Innovationsfreudigkeit bei vielen Projekten. Dazu gehörten eine selbst entwickelte App für die Vereine, der Umgang mit der Ruine der Wasserburg sowie ein Landmarkt mit Café in der Alten Schule. Dörgenhausen auf Platz zwei punktete mit einer engagierten Dorfgemeinschaft und gelebter sorbischer Tradition. 

Die Preisträger zeigten, wie gemeinsames Handeln und Innovationsfreudigkeit der Menschen die Entwicklung der sächsischen Dörfer voranbringen, erklärte Ministerin Regina Kraushaar (CDU). "Verwaltung und Vereine ziehen dabei an einem Strang." Die Gewinner und die übrigen Teilnehmer machten deutlich, dass der Kern eines lebendigen und zukunftsfähigen Dorfes die Gemeinschaft sei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
14:07 Uhr
1 min.
Ringen: Gelenau/Markneukirchen II landet Kantersieg gegen Hannover
Auch Erik Wagner (rechts) trug einen Sieg zum Gesamterfolg der WKG bei.
Am vierten Kampftag der Regionalliga Mitteldeutschland der Ringer hat die Wettkampfgemeinschaft mit dem klaren 33:2-Erfolg einen Sprung auf Rang 4 gemacht.
Jörg Richter
13:43 Uhr
3 min.
Mit Herz, Humor und Roteiche: Mannichswalde auf dem Siegertreppchen
Auf der Bühne in Hoyerswerda war die Freude bei den Mannichswaldern groß.
Mit 40 Engagierten fuhr der Crimmitschauer Ortsteil nach Hoyerswerda – und kam mit Platz 3 und 5000 Euro Prämie zurück. Beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ überzeugte das Miteinander.
Jochen Walther
14.09.2025
1 min.
Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“: Teilnehmer aus dem Erzgebirge verpassen vordere Plätze
Die Stollberger Ortsteile Beutha sowie Raum haben an dem Dorf-Wettbewerb teilgenommen.
Beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist jetzt der Sieger verkündet worden. Für die Teilnehmer aus dem Erzgebirge hat es nicht für die vorderen Plätze gereicht.
Lara Lässig
14:04 Uhr
1 min.
Sturm in Leipzig: Bäume und Baustellenzaun umgestürzt
Ein Sturm in Leipzig sorgte für etliche Einsätze der Feuerwehr.
Sturmböen in Leipzig sorgten für umgestürzte Bäume und einen beschädigten Baustellenzaun. Die Feuerwehr berichtet von mehreren Einsätzen – verletzt wurde niemand.
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
Mehr Artikel