Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Energien nutzen: Arbeiten im Menstruationszyklus

Ob strategisch oder kreativ im Job: Ein Zyklus-Tagebuch kann helfen, die eigene Energie besser einzuschätzen und optimal zu nutzen.
Ob strategisch oder kreativ im Job: Ein Zyklus-Tagebuch kann helfen, die eigene Energie besser einzuschätzen und optimal zu nutzen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Ob strategisch oder kreativ im Job: Ein Zyklus-Tagebuch kann helfen, die eigene Energie besser einzuschätzen und optimal zu nutzen.
Ob strategisch oder kreativ im Job: Ein Zyklus-Tagebuch kann helfen, die eigene Energie besser einzuschätzen und optimal zu nutzen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Job & Karriere
Energien nutzen: Arbeiten im Menstruationszyklus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Job einen Sprint hinlegen oder sich die Kraft für einen Marathon gut einteilen? Was der weibliche Menstruationszyklus mit dem Arbeitsalltag zu tun hat und wie man ihn effektiv nutzen kann.

Rostock.

Kurz vor dem Eisprung oder vor der Periode? Das ist im Job nicht egal. "Der Zyklus kann unsere Arbeit beflügeln. Er macht sichtbar, welche Superkräfte in den einzelnen Phasen liegen und was wir brauchen, um gesund und bewusst zu arbeiten", sagt Mandy Jochmann. Sie ist Autorin eines Buches über zyklusorientiertes Arbeiten.

Ein Gefühl für den eigenen Rhythmus kriegen

Der erste Schritt ist Selbstwahrnehmung. "Zyklusorientiertes Arbeiten heißt, sich zu fragen: Was brauche ich heute? Und was fällt mir heute besonders leicht?", so Jochmann. Um dem auf die Spur zu kommen, schlägt sie vor, für eine Weile eine Art Zyklus-Tagebuch zu führen: Wo stehe ich im Zyklus? Wie fühle ich mich heute? Wie viel Energie habe ich? 

Erfahrungsgemäß habe man in der ersten Zyklushälfte mehr Energie und sei strategischer unterwegs. "In dieser Phase lassen sich gut neue Projekte starten, und es fällt oft leichter, selbstbewusst in Meetings aufzutreten", sagt die Zyklus-Mentorin. Diese Phase entspreche dem Ideal unserer Leistungsgesellschaft am meisten.

Intuitives Denken in der zweiten Hälfte

Doch Jochmann betont auch die Energie in der zweiten Zyklushälfte. "Es entsteht eine große Leistungsfähigkeit, die nur anders gepolt ist", sagt sie. Kreativität und Intuition würden großgeschrieben. "Das lässt sich für freies Brainstorming nutzen", so die Coachin. "Das dann wirkende Progesteron wird auch als Nestbauhormon beschrieben. Das können wir nutzen, aufzuräumen und klarere Strukturen zu schaffen."

Visionäres Denken wiederum habe in der Menstruationsphase einen guten Platz. "Aber auch alles, was mit Loslassen zu tun hat", sagt Jochmann. "Diese Zeit schenkt uns die Klarheit, Projekte objektiver zu betrachten und mutige Entscheidungen zu treffen."

An kleinen Stellschrauben drehen

Doch oft lässt sich auf der Arbeit nicht flexibel entscheiden, was an diesem oder jenem Tag erledigt wird. Dann geht es um kleine Stellschrauben, etwa sich genügend Zeitpuffer für eine Tätigkeit einzuplanen oder den ganzen Tag im Blick zu haben. "Wenn eine Aufgabe besonders viel Energie kostet, ist es hilfreich, danach bewusst Ruhe einzuplanen", sagt Jochmann.

Wie man das Ganze mit Chef oder Chefin kommuniziert, ist typabhängig. "Wir müssen ja nicht direkt über die Periode sprechen, obwohl ich mehr Offenheit begrüßen würde", sagt Jochmann. "Oft reicht es, von Energie zu reden und zu sagen: "Diese Aufgabe passt heute besser als eine andere."" Wie auch immer man es ausdrückt: Wichtig ist laut der Coachin vor allem, für sich selbst einzustehen und klare Grenzen zu ziehen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
26.09.2025
2 min.
Schadenfreude im Job – wie man sie sinnvoll nutzt
Schadenfreude - auch im Job - kennt wahrscheinlich jeder und jede. Entscheidend ist, wie man mit diesem Gefühl umgeht.
Sich im Job über das Versagen anderer zu freuen, ist kein guter Zug. Aber Schadenfreude kann ein Signal sein, das sich nutzen lässt - für sich selbst und für das Miteinander auf der Arbeit.
11:19 Uhr
2 min.
Polizei geht bei Bürgermeisterin weiter von Lebensgefahr aus
Auch am Morgen nach der Tat standen Polizeiautos vor dem Haus der Bürgermeisterin.
Bei einem Angriff in ihrem Haus wurde die Bürgermeisterin von Herdecke mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Auch am Morgen danach sprechen die Ermittler weiter von Lebensgefahr.
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
16.09.2025
2 min.
Widerstandsfähig: Wie Resilienz in beruflichen Krisen hilft
Wie man gelassener mit schwierigen Arbeitssituationen umgeht, lässt sich erlernen.
Knatsch im Team oder eine Umstrukturierung. Berufliche Krisen haben viele Varianten. Die Frage ist, wie man damit umgeht: Was Resilienz nutzt und wie sich diese Krisenfestigkeit einüben lässt.
11:17 Uhr
2 min.
"Mängelmelder Post": Netzagentur sammelt Beschwerden
Probleme bei der Paketzustellung? Keine Postfiliale in der Nähe? Der Mängelmelder Post der Bundesnetzagentur nimmt ab sofort Beschwerden entgegen. (Symbolbild)
Ärger mit verspäteten Briefen oder geschlossenen Filialen? Ein neues Portal der Bundesnetzagentur wendet sich an genervte Postkunden – und will Missstände schneller aufdecken.
Mehr Artikel