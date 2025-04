Pilze sammeln und erkennen - Die wichtigsten Informationen zu essbaren und giftigen Pilzen

Zunächst war es viel zu trocken für Pilze, doch jetzt schießen sie aus dem Boden. Die Verwechslungsgefahr ist mitunter groß. So landeten auch in Sachsen Giftpilze in den Körben und es kam bereits zu Pilzvergiftungen. Experten und Pilzberater aus der Region wissen, was Pilzsammler im Wald und bei der Zubereitung ihrer Funde beachten sollten.

(Foto: Robert Günther/dpa-tmn)