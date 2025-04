Chemnitz 4 min.

Sportstar in der Kulturhauptstadt: Radsportlegende Jan Ullrich will mit dem European Peace Ride in Chemnitz einfahren

Paukenschlag bei der Neuauflage der Internationalen Friedensfahrt: Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger soll das Peleton auf der letzten Etappe von Tschechien nach Sachsen begleiten.