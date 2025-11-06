Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dämpfer im dritten Quartal, aber Kurs auf Milliardengewinn 2025: Die Commerzbank in Frankfurt. (Archivbild)
Dämpfer im dritten Quartal, aber Kurs auf Milliardengewinn 2025: Die Commerzbank in Frankfurt. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt. (Archivbild)
Die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt. (Archivbild) Bild: Andreas Arnold/dpa
Wehrt sich seit Monaten gegen Begehrlichkeiten der Unicredit: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. (Archivbild)
Wehrt sich seit Monaten gegen Begehrlichkeiten der Unicredit: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Dämpfer im dritten Quartal, aber Kurs auf Milliardengewinn 2025: Die Commerzbank in Frankfurt. (Archivbild)
Dämpfer im dritten Quartal, aber Kurs auf Milliardengewinn 2025: Die Commerzbank in Frankfurt. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt. (Archivbild)
Die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt. (Archivbild) Bild: Andreas Arnold/dpa
Wehrt sich seit Monaten gegen Begehrlichkeiten der Unicredit: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. (Archivbild)
Wehrt sich seit Monaten gegen Begehrlichkeiten der Unicredit: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Wirtschaft
Commerzbank hält trotz Gewinnrückgang an Jahresziel fest
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Tagesgeschäft läuft es gut, dennoch fiel der Überschuss im Sommer niedriger aus. Davon lässt sich die Commerzbank auf ihrem Kurs zu einem Milliardengewinn 2025 aber nicht bremsen.

Frankfurt/Main.

Die von der Unicredit bedrängte Commerzbank sieht sich trotz eines Dämpfers im dritten Quartal auf Kurs zu ihrem angepeilten Jahresüberschuss von rund 2,5 Milliarden Euro. Dazu soll das Zinsergebnis etwas mehr beitragen als bisher erwartet, wie der Dax-Konzern in Frankfurt mitteilte. Höhere Zinseinnahmen sollen eine zuletzt gestiegene Steuerlast ausgleichen. Der Vorstand sei auch für das kommende Jahr "sehr optimistisch", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp in einer Telefonkonferenz.

Im dritten Quartal fiel der Vorsteuergewinn dank höherer Einnahmen und geringerer Vorsorge für mögliche Kreditausfälle mit gut einer Milliarde Euro zwar um 16 Prozent höher aus als ein Jahr zuvor. Wegen einer höheren Steuerlast sank der Überschuss aber um fast 8 Prozent auf 591 Millionen Euro. Damit verfehlte das Institut die Erwartungen von Analysten.

Kosten für Stellenabbau drücken Gewinn

Auch in den ersten neun Monaten 2025 blieb der Gewinn unter dem Strich mit rund 1,89 Milliarden Euro leicht unter dem Wert des Vorjahreszeitraums – obwohl die Commerzbank dank eines starken Tagesgeschäfts operativ das beste Ergebnis ihrer Geschichte erzielte. Das ermöglichte es dem Institut aber, Rückstellungen von 553 Millionen Euro für den Stellenabbau wegzustecken. 

Die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt. (Archivbild)
Die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt. (Archivbild) Bild: Andreas Arnold/dpa
Die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt. (Archivbild)
Die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt. (Archivbild) Bild: Andreas Arnold/dpa

Der Abbau teurer Jobs soll dazu beitragen, dass das Geldhaus in den nächsten Jahren mehr Geld verdient - und die Aktionäre der Bank treu bleiben, statt Anteile an die Unicredit zu veräußern. Die Commerzbank will bis Ende 2027 etwa 3.900 Vollzeitstellen streichen, 3.300 davon in Deutschland.

Unicredit lässt nicht locker 

Seit September 2024 wehrt sich das Institut, an dem seit der Finanzkrise 2008/2009 der deutsche Staat beteiligt ist, gegen Übernahmegelüste der Unicredit. Die italienische Großbank ist inzwischen mit gut 26 Prozent größter Aktionär der Commerzbank und hat über Finanzinstrumente Zugriff auf weitere gut drei Prozent der Anteile. 

Unicredit-Chef Andrea Orcel würde die Commerzbank gerne ganz schlucken, schreckt aber wegen des hohen Aktienkurses bislang davor zurück. Ab der Schwelle von 30 Prozent müsste die Unicredit ein Übernahmeangebot für die restlichen Aktien abgeben.

Wehrt sich seit Monaten gegen Begehrlichkeiten der Unicredit: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. (Archivbild)
Wehrt sich seit Monaten gegen Begehrlichkeiten der Unicredit: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa
Wehrt sich seit Monaten gegen Begehrlichkeiten der Unicredit: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. (Archivbild)
Wehrt sich seit Monaten gegen Begehrlichkeiten der Unicredit: Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. (Archivbild) Bild: Arne Dedert/dpa

Dass sich ihr Vorgänger Manfred Knof im September 2024 nach dem Einstieg der Unicredit und kurz vor seinem Abtritt mit Orcel getroffen hat, habe der Vorstand "erst vor wenigen Wochen über die Presse erfahren", sagte Orlopp. Auch der Aufsichtsrat habe bis dato nichts von dem Treffen gewusst. "Ich war ausgesprochen überrascht", sagte die Commerzbank-Chefin. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:09 Uhr
3 min.
Gabriel: Keine enge Zusammenarbeit bei Nord Stream 2
Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor dem Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin aus.
Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
12:15 Uhr
1 min.
Leitung beschädigt: Gas-Leck in Limbach-Oberfrohna
In der Dorotheenstraße ist am Freitag Gas aus einer Leitung getreten.
In der Dorotheenstraße wurde am Freitagmorgen eine Gasleitung beschädigt. Mehrere Hausanschlüsse sind davon betroffen.
Julia Grunwald
30.10.2025
3 min.
Lufthansa im Sommer wieder pünktlicher
Lufthansa hat ihren Flugbetrieb stabilisiert. (Archivbild)
Die Lufthansa ist im Sommer wieder pünktlicher geflogen und liegt mit ihren Geschäftszahlen im Plan. Richtig abheben wird das Unternehmen aber frühestens im Jahr 2027.
29.10.2025
3 min.
Deutsche Bank überrascht mit Rekordgewinn im Sommer
Die Deutsche Bank hat im laufenden Jahr bisher gute Geschäfte gemacht. (Archivbild)
Deutschlands größtes Geldhaus meldet für das dritte Quartal einen Rekordgewinn. Was hinter dem Ergebnis steckt und wie es für die Deutsche Bank weitergehen soll.
Mehr Artikel