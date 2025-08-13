Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Roboter SHIVAA im Erdbeer-Einsatz.
Roboter SHIVAA im Erdbeer-Einsatz. Bild: Jens Büttner/dpa
Roboter SHIVAA sucht nach reifen Früchten.
Roboter SHIVAA sucht nach reifen Früchten. Bild: Jens Büttner/dpa
Automatische Erdbeerernte in Hohen Wieschendorf (Mecklenburg-Vorpommern).
Automatische Erdbeerernte in Hohen Wieschendorf (Mecklenburg-Vorpommern). Bild: Jens Büttner/dpa
Roboter SHIVAA im Erdbeer-Einsatz.
Roboter SHIVAA im Erdbeer-Einsatz. Bild: Jens Büttner/dpa
Roboter SHIVAA sucht nach reifen Früchten.
Roboter SHIVAA sucht nach reifen Früchten. Bild: Jens Büttner/dpa
Automatische Erdbeerernte in Hohen Wieschendorf (Mecklenburg-Vorpommern).
Automatische Erdbeerernte in Hohen Wieschendorf (Mecklenburg-Vorpommern). Bild: Jens Büttner/dpa
Wirtschaft
Erdbeerpflücken mit KI: Ernteroboter soll Betriebe entlasten
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Steigende Lohnkosten im Obstbau wirken sich auf die Preise im Supermarkt aus. Ein Ernteroboter soll Obstbauern nun entlasten. Bis es so weit ist, kann es allerdings noch dauern.

Hohenkirchen.

Die Automatisierung in der Landwirtschaft schreitet voran. Das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) hat einen Roboter vorgestellt, der mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) landwirtschaftliche Betriebe bei der Erdbeerernte vollautonom unterstützen soll.

Roboter SHIVAA erkennt laut DFKI eigenständig reife Erdbeeren in Freilandkulturen mit speziellen Kameras. Der Roboter navigiert entlang der Pflanzenreihen und pflückt die reifen Früchte mit Greifarmen. Anschließend legt er die gesammelten Erdbeeren dann in eine auf dem Gerät montierte Erntekiste.

Roboter arbeitet mindestens acht Stunden 

Etwa 15 Kilogramm Obst soll der Roboter dann pro Stunde ernten können, wie Projektleiter Heiner Peters sagte. Der Roboter könne mindestens acht Stunden am Stück im Einsatz sein.

Bis der Roboter serienmäßig gebaut werden kann, sind laut Peters aber noch einige Jahre Entwicklung nötig. Bis zu sieben Jahre könne es dauern, bis das Produkt in größeren Stückzahlen auf Feldern eingesetzt werden könne, sagte der Projektleiter.

Das System wird unter anderem in Zusammenarbeit mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) entwickelt und wird derzeit auf dem Erdbeerhof Glantz in Hohen Wieschendorf (Mecklenburg-Vorpommern) getestet.

Auch andere Obstsorten könnten geerntet werden

SHIVAA ist nicht der erste vollautonome Roboter, der für die Hilfe bei der Erdbeerernte entwickelt wurde. Aber anders als vergleichbare Systeme, die vor allem in Gewächshäusern funktionieren, wurde SHIVAA nach Angaben des DFKI speziell für den Freilandanbau entwickelt. Die Technologie lasse sich demnach perspektivisch auch auf die Ernte weiterer Obstsorten übertragen.

Der Betriebsleiter des Erdbeerhofes Glantz, Jan van Leeuwen, freut sich angesichts des wachsenden wirtschaftlichen Drucks über die Beteiligung an dem Projekt. Gut 60 Prozent der Produktionskosten seien Lohnkosten, sagt er. "Insofern ist jede Idee, die dazu führt, dass wir Lohnkosten einsparen können, willkommen."

Produktionskosten sollen gesenkt werden

Peters hofft, dass die Roboter die Produktionskosten so weit senken, dass Erdbeeren im Supermarkt wieder günstiger angeboten werden und die Betriebe hierzulande mit einer effizienteren Produktion gegen die Importe aus dem Ausland bestehen können. Van Leeuwen wäre zufrieden, die Preisentwicklung der Erdbeeren mittelfristig wenigstens einzufrieren, wie er sagt. 

Laut Entwicklern sollen menschliche Arbeitskräfte mit der Technologie nicht ersetzt, sondern unterstützt und entlastet werden. Auch nachts könne der Roboter arbeiten. Betriebe könnten mit den Robotern Ernteverluste vermeiden und die Qualität der Früchte erhalten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.08.2025
5 min.
Nasa überrascht mit Mond-Reaktor-Plan - Ist das machbar?
Das Logo der US-Raumfahrtbehörde Nasa
Die Nasa überrascht einem Bericht zufolge mit dem ambitionierten Ziel, bis 2030 einen Reaktor auf den Erdtrabanten zu bauen. Ist das überhaupt möglich? Und was planen andere Länder?
Oliver Pietschmann, Ulf Mauder und Jörn Petring, dpa
16:30 Uhr
4 min.
BSV Sachsen Zwickau: Warum Trainer Norman Rentsch den schlechten Start gegen Leipzig wichtig fand
Mit sieben Toren war Laura Penzes am Donnerstag erfolgreichste Werferin des BSV Sachsen Zwickau im Testspiel gegen den HC Leipzig.
Knapp zwei Wochen bleiben den Bundesliga-Handballerinnen noch bis zum ersten Punktspiel in Oldenburg. Welche Mittel in der neuen Saison mehr Erfolge bringen könnten.
Anika Zimny
23.07.2025
2 min.
Tesla mit nächstem Gewinnrückgang
Tesla hat mit Absatzrückgängen zu kämpfen. (Archivbild)
Nach einer Erfolgsphase kämpft Tesla mit Absatzproblemen. Das schlägt auch auf die Geschäftszahlen durch.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
16:25 Uhr
2 min.
Bodenpersonal von Ryanair in Spanien streikt
Der Streik des Bodenpersonals für Ryanair in Spanien hatte zunächst kaum Auswirkungen für die Passagiere. Es gab leichte Verspätungen, aber von gestrichenen Flügen wurde nichts bekannt.
Mitten in der Urlaubssaison starten Mitarbeiter des Bodenpersonals in Spanien einen Streik. Die Auswirkungen dürften sich jedoch in Grenzen halten. Das liegt auch an einer staatlichen Vorgabe.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel