Sparkurs – 20.000 VW-Mitarbeiter verzichten auf Jobs

VW steckt in der Krise und will fast jede vierte Stelle streichen. Abfindungen und Altersteilzeit kommen bei den Mitarbeitern gut an. Doch noch ist der Konzern nicht am Ziel.

Wolfsburg. Europas größter Autobauer Volkswagen kommt beim geplanten Stellenabbau schneller als erwartet voran. "Rund 20.000 Austritte aus dem Unternehmen bis 2030 sind bereits vertraglich fixiert", sagte Personalvorstand Gunnar Kilian einer Mitteilung zufolge bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. Damit ist bereits mehr als die Hälfte des bis 2030 geplanten Abbaus von 35.000 Stellen fest vereinbart.

Unternehmen und Gewerkschaft hatten sich im Dezember nach langem Ringen auf ein Sanierungsprogramm für die Kernmarke VW geeinigt. Bis 2030 soll fast ein Viertel der 130.000 Arbeitsplätze in Deutschland wegfallen. Betriebsbedingte Kündigungen wurden dabei ausgeschlossen, der Abbau soll vor allem über Vorruhestand und Abfindungen erfolgen. Der Konzern hat dafür die Altersteilzeit noch einmal ausgeweitet und bietet daneben Abfindungen für Jüngere an, die freiwillig ausscheiden.

Konzern sieht sich beim Sparen auf Kurs

"Die ersten Maßnahmen der Vereinbarung "Zukunft Volkswagen" greifen, und wir liegen auf Kurs", sagte Kilian. "Mit messbaren Fortschritten bei Fabrikkosten in Wolfsburg und dem sozialverträglichen Stellenabbau allein an den sechs deutschen Standorten der Volkswagen AG beschleunigen wir unsere Transformation."

Noch sei man beim Sparkurs nicht am Ziel, ergänzte Marken-Finanzvorstand David Powels: "Für die Zukunft haben wir aber noch viel Arbeit vor uns." Ziel sei es, Volkswagen bis 2029 wettbewerbsfähig und nachhaltig zukunftsfähig aufzustellen. Mit dem Sparkurs will VW Überkapazitäten abbauen und die Gewinnmarge der ertragsschwachen Kernmarke erhöhen.

"Wir müssen an unseren strukturellen Problemen arbeiten", sagte Powels. So investiere VW zu viel und verdiene zu wenig an seinen E-Autos. Zudem dauere es zu lange, bis ein neues Modell die Gewinnschwelle erreiche. "Unsere Chance liegt jetzt darin, gemeinsam diese Schieflage zu korrigieren und wieder ertragreich zu wirtschaften."

Hohe Kosten und E-Auto-Schwäche belasten

Die Wolfsburger Kernmarke leidet seit Jahren unter hohen Kosten und Überkapazitäten in ihren Werken. Vor allem die reinen Elektro-Standorte Zwickau und Emden bekamen zuletzt die schwache Nachfrage nach E-Autos zu spüren und mussten die Produktion drosseln. Zudem brechen dem Konzern auf seinem wichtigsten Markt China Absatz und Gewinn weg, weil dort einheimische Konkurrenten wie BYD vorbeiziehen.

Im Wolfsburger Stammwerk, wo ausschließlich Verbrenner wie Golf und Tiguan gebaut werden, musste der Konzern dagegen zuletzt sogar Sonderschichten ansetzen. Denn anders als E-Autos verkaufen sich die VW-Verbrenner derzeit gut. Das werde aber nicht so bleiben, warnte Betriebsratschefin Daniela Cavallo. Der Absatz des Golfs werde weiter sinken, sagte sie laut einem Bericht im Intranet, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Die Tendenz ist unaufhaltsam sinkend."

Cavallo warnt vor Vier-Tage-Woche in Wolfsburg

Zugleich warnte sie davor, dass es ab 2027 Probleme mit der Auslastung geben könnte. Der Golf soll dann nach Mexiko wechseln, das Stammwerk danach für einen geplanten E-Golf umgebaut werden, dessen Produktion aber erst später anlaufen wird. "Ab 2027 ist hier die zeitweise Vier-Tage-Woche kein abwegiges Szenario", so Cavallo nach Angaben von Teilnehmern. Dafür müsse bereits jetzt Vorsorge getroffen werden.

An der Betriebsversammlung nahmen Teilnehmern zufolge auch Konzernchef Oliver Blume und Markenchef Thomas Schäfer teil. Anders als bei früheren Belegschaftstreffen traten beide dieses Mal aber nicht ans Rednerpult. (dpa)