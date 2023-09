Ifo-Prognose: Wirtschaft schrumpft - Erholung dauert länger

Drei renommierte Forschungsinstitute haben ihre Prognosen für die deutsche Wirtschaft leicht nach unten korrigiert. Dabei gab es auch konkrete Vorschläge, wie die Politik gegensteuern könnte.

München/Berlin.

Führende Wirtschaftsinstitute sehen die deutsche Wirtschaft weiter auf Talfahrt. "Anders als bislang erwartet dürfte die Erholung in der zweiten Jahreshälfte ausbleiben", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser in Berlin: "Die Abkühlung setzt sich fort, in nahezu allen Branchen steht die Tendenz auf Flaute."