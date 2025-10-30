Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei VW in Wolfsburg drohen rote Zahlen - wegen der Probleme bei Porsche. (Archivbild)
Bei VW in Wolfsburg drohen rote Zahlen - wegen der Probleme bei Porsche. (Archivbild) Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Bei VW in Wolfsburg drohen rote Zahlen - wegen der Probleme bei Porsche. (Archivbild)
Bei VW in Wolfsburg drohen rote Zahlen - wegen der Probleme bei Porsche. (Archivbild) Bild: Moritz Frankenberg/dpa
Wirtschaft
VW zieht Bilanz fürs dritte Quartal - Porsche belastet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die VW-Kernmarke profitiert vom Sparprogramm, während Porsche hohe Verluste schreibt. Wie schlagen sich E-Autos und andere Marken in der aktuellen Quartalsbilanz?

Wolfsburg.

Der VW-Konzern legt heute seine Bilanz für das dritte Quartal vor. Finanzvorstand Arno Antlitz präsentiert das Zahlenwerk am Vormittag (9.00 Uhr) bei einer virtuellen Analysten- und Pressekonferenz. 

Vor allem die Probleme bei Porsche dürften die Quartalsbilanz überschatten: Die VW-Tochter hatte bereits vergangene Woche tiefrote Zahlen im dritten Quartal gemeldet. Analysten rechnen nun auch bei der Konzernmutter mit erheblichen Auswirkungen.

Porsche leidet unter Milliardenkosten für den jüngsten Strategie-Schwenk zur Verbrenner-Verlängerung. Im dritten Quartal führte dies zu hohen Verlusten in Zuffenhausen: Das Minus vor Zinsen und Steuern lag bei fast einer Milliarde Euro, in den ersten neun Monaten insgesamt schmolz das Ergebnis nach Steuern um knapp 96 Prozent zusammen.

Teurer Strategie-Schwenk bei Porsche

Das, so erwarten Analysten, dürfte nun auch auf die Wolfsburger Konzernmutter durchschlagen. Wegen der Probleme bei Porsche hatte VW bereits im September seine Ziele fürs Gesamtjahr gekappt. Die Belastungen durch die Porsche-Neujustierung bezifferten die Wolfsburger aufs Jahr gesehen insgesamt auf 5,1 Milliarden Euro.

Porsche hatte im September die ambitionierten Elektro-Ziele kassiert - und die geplante Batteriefertigung gleich mit. Der Start neuer E-Modelle wurde verschoben. Richten soll es angesichts der "Marktrealitäten und Kundenbedürfnisse" stattdessen ein Verbrenner-Comeback bis weit ins nächste Jahrzehnt. Das kostet die VW-Tochter Milliarden.

Sparprogramm hilft Kernmarke

Die lange schwächelnde Kernmarke Volkswagen hatte sich zuletzt dagegen deutlich besser geschlagen als die bisherigen Ertragsperlen Audi und Porsche. Wegen des Sparprogramms mit geplanten Zehntausenden Stellenstreichungen bei der Kernmarke lief es hier wieder etwas besser. Im zweiten Quartal konnte die Kernmarke ihren operativen Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum fast versechsfachen und verdiente mehr als Audi und Porsche zusammen.

Verkaufszahlen steigen - auch bei E-Autos

Beim Absatz konnte der Konzern zuletzt wieder zulegen. Im dritten Quartal wurden 2,2 Millionen Fahrzeuge aller Konzernmarken ausgeliefert, ein Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Konzern bereits vor knapp drei Wochen mitgeteilt hatte. Zu verdanken war das vor allem kräftigen Zuwächsen bei Elektroautos und starker Zahlen der Töchter Škoda und Seat. 

In Nordamerika ging es dabei aber runter, in China ebenfalls. Besser lief es hingegen erneut in Europa. Die Elektroautoverkäufe zogen konzernweit um ein Drittel an. Sie machten mehr als ein Zehntel aller verkauften Fahrzeuge aus. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10:44 Uhr
1 min.
Chemnitz: Auto prallt in Wittgensdorf gegen Eisenbahnbrücke
Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagmorgen auf der Oberen Hauptstraße in Chemnitz-Wittgensdorf ereignet.
Ein Autofahrer ist bei einem Unfall am Samstagmorgen verletzt worden.
Anne Schwesinger
10:57 Uhr
2 min.
Campari-Aktien für fast 1,3 Milliarden Euro beschlagnahmt
In Italien hat die Finanzpolizei Aktien des weltweit tätigen Likörherstellers Campari im Wert von 1,2 Milliarden Euro beschlagnahmt.
Der Bitterlikör gehört zu Italiens bekanntesten Marken. Die Finanzpolizei vermutet, dass bei einer früheren Fusion in großem Stil Gewinne nicht versteuert wurden.
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
30.10.2025
5 min.
Chipmangel, Zölle, Porsche: VW kämpft mit vielen Baustellen
VW in Wolfsburg rutscht in die roten Zahlen - wegen der Probleme bei Porsche. (Archivbild)
VW schreibt im dritten Quartal rote Zahlen – vor allem wegen Porsche und neuer US-Zölle. Wie das Sparprogramm wirkt und welche Herausforderungen noch bevorstehen.
Frank Johannsen, dpa
24.10.2025
5 min.
Sportwagenbauer Porsche meldet 95,9 Prozent Gewinneinbruch
Die Probleme in Stuttgart-Zuffenhausen türmen sich aktuell. (Archivbild)
Absatzflaute in China, Verbrenner-Comeback, Chefwechsel: Porsche kommt seit Monaten nicht zur Ruhe. Nun vermeldet der einstige Gewinngigant im Volkswagen-Konzern für ein Quartal sogar rote Zahlen.
Julian Weber, dpa, und Marco Engemann, dpa-AFX
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
Mehr Artikel