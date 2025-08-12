Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Thiaw wechselt nach Newcastle - und macht Schalke froh

Fußball
Thiaw wechselt nach Newcastle - und macht Schalke froh
Bei diesem Transfer freut sich nicht nur der aufnehmende Verein: Nationalspieler Malick Thiaw verlässt Mailand und verstärkt Newcastle. Ein deutscher Club freut sich über dringend benötigtes Geld.

Newcastle.

Abwehrspieler Malick Thiaw wechselt vom italienischen Erstligisten AC Mailand zu Newcastle United - und beschert seinem Ex-Verein Schalke 04 einen warmen Geldregen. Der Tabellenfünfte der Vorsaison in der Premier League machte den Transfer, der sich seit Tagen angebahnt hatte, nun publik. Der dreimalige Nationalspieler habe "einen langfristigen Vertrag" erhalten, teilten die Magpies außerdem mit.

Die Ablöse soll sich Medienberichten zufolge auf etwa 36 Millionen Euro belaufen, außerdem sind 4 Millionen Euro an Bonuszahlungen möglich. Davon profitiert nun auch Schalke: Als Thiaw 2022 nach Mailand gewechselt war, hatte sich der heutige Fußball-Zweitligist eine Weiterverkaufs-Klausel von kolportierten zehn Prozent des Überschusses vertraglich zusichern lassen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge müssten demnach rund 3 bis 3,5 Millionen Euro in die Kassen der Königsblauen fließen.

"Ich freue mich sehr, diesem großartigen Verein beizutreten. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Training zu beginnen und meine neuen Teamkollegen und das gesamte Team kennenzulernen", wird Thiaw in der Pressemitteilung zitiert. (dpa)

