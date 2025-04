Plauen 3 min.

Wasserball-Bundesliga: SVV Plauen scheitert denkbar knapp am Halbfinaleinzug

Nach dem 13:9-Heimsieg am Samstag gegen Bayer Uerdingen kam es am Sonntag zum Entscheidungsspiel. Das ging dann in einem Spiel auf Messerschneide an die Gäste.