Die Regionalliga Nordost ist eine von fünf Regionalligen im deutschen Fußball. Sie gilt als vierthöchste Spielklasse. 18 Mannschaften zählen dazu. Aus der Region Südwestsachsen treten der Chemnitzer FC und der FSV Zwickau an. In der Saison 2023/24 steigt der Staffelsieger direkt in die 3. Liga auf.