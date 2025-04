Oberlungwitz 3 min.

Oberlungwitzer SV mit Ladehemmung bei der Futsal-Landesmeisterschaft

Die Westsachsen haben ihren Gegnern am Samstag in Chemnitz zwar das Toreschießen schwer gemacht, doch in der eigenen Offensive lief auch nicht viel zusammen. Deshalb verpasste der OSV sein Ziel.