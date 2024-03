DFC will gute Stimmung mitnehmen

Zwickauerinnen beiFutsal-Endrunde dabei

Mit Respekt, aber auch mit ordentlich Selbstbewusstsein gehen die Fußballerinnen des DFC Westsachsen Zwickau am Wochenende in die Endrunde um die Deutsche Futsal-Meisterschaft in Duisburg. Dass sich die Westsächsinnen als einziges Team aus Ostdeutschland für das Turnier qualifizieren würden, hätte im Verein Anfang Januar keiner...